中国票据市场：降准后票据利率随资金价格深跌，调整较充分短期料震荡盘整

路透北京4月24日 - 中国央行本次下调存款准备金率幅度超预期，资金价格大跌带动票据利率跳水。不过快速下行后票据市场观望气氛渐增，今日小幅反弹后走稳，最新成交在年息4.15%-4.20%附近。

交易员称，若无更多消息刺激，票据价格短期料以震荡盘整为主。不过从长期来看，未来货币政策很有可能继续放松，票据利率仍有下行空间。

上海一银行交易员表示，在上周基础上，本周票据价格继续大幅下行，“主要是降准幅度超过预期，1个百分点嘛。新一轮抢票又开始了。”

中国央行上周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为下半年经济工作的首要任务。

银行间市场主要回购利率--七天期品种加权利率 已跌破2.50%整数关口，不断创下逾一年来低点。

华北一银行交易员指出，经过前期大幅下跌，票据利率应已基本调整到位，在新政策出台前，有望在现有水平附近震荡整理。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.4430/4.3606 4.5159/4.4249 4.6520/4.5703

上周五 4.9658/4.8609 5.0049/4.9171 5.1036/5.0400

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变动 -52.28bp/-50.03bp -48.90bp/-49.22bp -45.16bp/-46.97bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.3406%，上周五为4.8551%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。