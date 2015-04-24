日本个股：马自达预测下个财年获利仅略增3.5%，因汇率效应弊多于利

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京4月24日 - 日本马自达汽车 周五预测，2015/16财年营业利润将略增3.5%，因日圆兑欧元及澳元升值所带来的害处，更胜于强势美元所带来的好处。
马自达在声明中预计，2015/16财年营业利润为2,100亿日圆(17.6亿美元)，预估汇价为美元兑120日圆，及欧元兑130日圆。汤森路透在周五声明出炉前对24名分析师所作调查预估，公司年度获利将在2,340亿日圆左右。
马自达是在发布第四财季业绩之际，公布下个财年的财测。马自达3月底止第四财季营业利润减少11.5%，成为509亿日圆，低于汤森路透SmartEstimate预估的532.1亿日圆。公司全年获利为2,028.9亿日圆，逊于2,100亿日圆的财测。
马自达为首家发布2014/15财年获利的日本汽车业者。与多数国内业者不同，马自达今年料将遭逢汇率所带来的负面冲击；当前自日本销往美国出口所带来的部份效益，将因墨西哥新厂启用而被削减，使得汇率带来的助益减少。(完) (编译 龚芳; 审校 于春红)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。