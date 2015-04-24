台湾汇市：台币兑美元扩大升幅至逾3角，因台股创15年新高且外资汇入

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透台北4月24日 - 台币兑美元 周五午后升逾3角，因外资汇入，升势较上午更凶猛，而台股亦劲扬创下15年收盘高位。
本地时间15:03，台币升3.15角报30.816。
台湾股市周五收升1.2%，创15年高位，并录得连续第三日上涨。分析师表示，因受亚洲区域股市普遍上扬，且外资回补持股所带动。
汇银人士指出，外资大举汇入推升台币走势，令台币升势更甚于上午。
证交所资料显示，外资和陆资周五买超台股464.79亿台币，创史上第三大单日买超金额。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。