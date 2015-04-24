台湾汇市：台币兑美元扩大升幅至逾3角，因台股创15年新高且外资汇入

路透台北4月24日 - 台币兑美元 周五午后升逾3角，因外资汇入，升势较上午更凶猛，而台股亦劲扬创下15年收盘高位。

本地时间15:03，台币升3.15角报30.816。

台湾股市周五收升1.2%，创15年高位，并录得连续第三日上涨。分析师表示，因受亚洲区域股市普遍上扬，且外资回补持股所带动。

汇银人士指出，外资大举汇入推升台币走势，令台币升势更甚于上午。