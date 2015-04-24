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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 15:06 BJT

《汇市简讯》有关日本央行讨论退出政策的传言打压美元/日圆下滑

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* 有关日本央行讨论退出政策的传言兴起，该传言未经证实且可能不实

* 受此传言影响，美元/日圆从约119.50跌至119.30

* 部分多头弃守，周三低点119.35下方的少量停止位被触发

* 很多东京汇市人士结束今日和本周工作，目前市场交投非常清淡

* 若传言基本得不到佐证，美元/日圆最终可能反弹 (完)

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