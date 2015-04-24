《中国大宗商品综述》一带一路战略实施给低迷商品市场吹来暖风

作者 李文科

路透北京4月24日 - 中国和巴基斯坦两国经济走廊本周一亮相就推出了价值460亿美元的能源及基础建设项目计划，为中国一带一路大战略献上大礼，亦为低迷的大宗商品市场带来一丝暖意。

无论是PPI还是PMI，这些先行指标都显示大宗商品消费大国的中国需求仍不乐观，且在中国股市疯狂的造富效应下，商品期货的成交量、持仓量多数处于低位，行情几乎陷入冰点。不过“一带一路”的快速推进和中国最近的政策让大家对大宗商品的底部渐实升起了希望。

的确，钢材、矿石、煤等基础原材料的价格已经跌无可跌，铁矿石最近几天的强劲反弹以及铜期货的震荡行情，可能意味着大宗商品正进入筑底震荡，并可能企稳回升的新阶段。

毕竟，中国和巴基斯坦经济走廊只是一带一路战略实施的开端，未来将有更多项目。积极参与其中的工商银行 就表示，已在“一带一路”建设相关领域提前储备130多个商业前景较好的重大项目，投资金额达1,588亿美元，项目涉及电力、交通、油气、矿产、电信、机械、农业等行业。

而目前关注黑色产业链的投资者就会有这样的逻辑，黑色金属尤其是钢铁产业的核心问题是产能过剩，国内难以消化，而借着一带一路战略的东风，如果能把过剩产能真正转移出去，钢材和铁矿石的惨烈跌势将就此结束。

“一带一路战略依托国家来推动，...看实际能出去多少过剩产能，这些行业面临的境况就会改善不少，中期黑色金属估计是筑底过程，底部会有一段时间震荡。”良运期货研究部总经理张明称。

不仅是一带一路战略带来的对大宗商品的需求预期，中国政府还出台了一系列宏观宽松的政策，包括降准、减税等都在助力转移产能过剩。

中国财政部周四称，5月1日起取消钢铁颗粒粉末、稀土、钨、钼等产品的出口关税，并对铝加工材等产品出口实施零税率。根据财政部网站刊登的出口关税调整表显示，调整前的稀土金属税率为25%，涉及取消关税的逾80个商品，调整前的税率分别从5%，10%，15%和25%不等。

针对中国财政部上述政策，中国知名投行中金公司认为，该政策明显有利于中国铝材的出口，将优化国内基本面，并可以部分输出中国过剩的电解铝。

不过效果究竟如何还有待观察。部分市场主体实际上并不乐观。湖南华菱钢铁集团董事长曹慧泉此前就指出，产能严重过剩的钢企在海外投资风险很大，因中国钢铁业整体国际化程度不高，在团队、法律、文化的理念上等各种各样的挑战会比较多，再加上现在钢企本身效益不太好，并没有太多钱可以投资到国外去。

“一个钢厂你要拆到国外去，拆完基本上就没剩下多少东西，跟新建也差不多，厂房拆过去没有什么意义。...至少我是比较谨慎。”他指出。

中国和巴基斯坦周一在巴基斯坦推出价值460亿美元的能源及基础建设项目计划，这串连了两国的经济，并突显出中国在亚洲及之外的经济野心。中国国家主席习近平见证中巴两国经济走廊合作协议的签约仪式。该经济走廊串连了巴基斯坦南部濒临阿拉伯海的瓜达尔港与中国新疆地区。

**股市抽血对商品不一定是坏事**

大宗商品价格低迷首先反应在商品期货市场上，其中股市的抽血效应被认为是商品市场低迷的一大原因，再加上股指期货亦令商品期货资金流失严重。

“（商品期货）市场分流很明显，资金的成交量，持仓量都不是特别高，绝大部分都被股市分流的，即使原来做期货的，现在也是做股指期货比重比较大。”张明说。

数据显示，中国股指期货的成交量已经占整个期货市场的七成，成长迅速，一般而言发达市场的金融期货成交量往往占九成左右。张明说，不能说商品市场在萎缩，但在股市火热的背景下，实际上是商品期货的增速明显慢于股指期货。

不过，高亢的股市对于大宗商品行情亦有可能起到促进作用，毕竟，股市向好正是市场投资者对中国经济基本面或者改革乐观预期的反应，实体经济如果能如预期般企稳，则一定会传导到大宗商品领域。

中国央行行长周小川在3月召开的两会（全国人大和政协）新闻发布会上称，资金流入股市也是对实体经济的一种支持。

另一方面，股市上扬也会带来相关企业现金流改善，亦可以抑制大宗商品价格跌势。且实体经济的复苏步伐当然会提升内需，促进大宗商品的市场需求，亦将有利于期货市场在其中发挥风险管理的功能。

但如果股市的上涨效应最后并没有得到实体经济复苏的印证，大宗商品也必然会随着股市的暴跌而陷入新一轮下跌。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国农业部最近发布中国农业展望报告(2015-2024)指出，2024年，预计稻谷、小麦、玉米总播种面积将稳定在13.6亿亩以上，产量将达到5.8亿吨，总消费量预计为6亿吨，能够实现“谷物基本自给，口粮绝对安全”的粮食安全目标。

--行业分析人士表示，2015/16年度中国大豆种植面积可能最多下滑15%，因政府的新补贴政策存在不确定性。

--中国国资背景金属研究公司安泰科表示，2015年迄今中国的铜需求一直弱于预期，但随着政府刺激措施提振工厂的订单，下半年需求料加速。

--中国国家发展和改革委员会周日宣布，自周一(20日))起将全国燃煤发电上网电价平均每千瓦时降低约2分钱，工商业用电价格平均每千瓦时降低约1.8分钱，以降低企业成本，稳定市场预期，促进经济增长。