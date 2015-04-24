敬告客户：路透全球财经新闻一周荟萃--PDF版本****

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
亲爱的客户，您好：
路透全球财经新闻一周荟萃，为您精选财经新闻深度报导，助您把握政策动向和未来趋势。
欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选：link.reuters.com/buf64w
欲浏览最近一期综述的繁体版PDF，请点选：link.reuters.com/cuf64w
如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 eve.wu@thomsonreuters.com
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。