重温稿-《台湾新债预测》台电五年公司债得标利率料落在1.35-1.40%

路透台北4月24日 - 根据路透周五所做调查显示，台湾最大公司债发行单位--台电将于下周一(27日)标售的五年期公司债，得标利率预估中值落在1.35-1.40%。

接受路透调查的五家承销商预估区间并显示，该公司同时标售的七年、10年期债得标利率料在1.65-1.75%、1.90-2.00%。

交易商表示，由于目前银行间资金较显宽裕，且近期五年债104/6 殖利率来到1.02%附近，略低于3月台电公司债标售时的1.06%，推估本次五年公司债得标在1.40%附近。

市场对于五年公司债标售预期看法较为一致，但对于七年及10年公司债标售结果看法则略显分歧，主因投资人对长天期公司债较为坚持利率贴水。

“ 台电筹码太多，客人意愿不高，因年底还或有升息的机会。 ”一位大型证券承销人员说。

此外，金管会日前发文予保管银行，根据华侨及外国投资人的相关管理条例，外资汇入后资金后除了投资主要台湾股市之外，其余投资包括公债、公司债(及金融债)、货币基金等短期货币市场的工具，不能超过汇入金额的三成。 这也对此次标售结果增添变数。

交易员认为，这对公司债初级市场的标售首当其冲，尤其是台电和中油评等极佳的公司债。市场认为，在初级市场标售时，证券商可能会考量日后卖予外商金融机构的买盘大盘减少，因此在标售时缩手。

台电前次是在三月标售公司债，五年券得标利率为1.43%，发行金额48亿台币；七年券得标利率为1.70%，发行金额17亿。本次公司债总共发行65亿台币，低于100亿台币的预期发行金额。

台电本次预定发行总额度75亿台币，其中五年期预定发行25亿台币、七年期预定发行20亿台币、10年期预定发行30亿台币。增额不超过原订金额的60%，减额以不超过原订金额的50%。(完)