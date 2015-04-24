美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透伦敦4月24日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：昨日欧元自1.0520低点的支撑线展开反弹，近期涨势仍维持完好。欧元极有可能会重返1.1000美元。只有跌破1.0680美元支撑线，才表明欧元会转而下滑。
美元/日圆：尽管昨日很快上破120.00日圆，但又再次下滑。美元需再度站上120水准才能上看更高目标：120.70区域以及高点122.00。不过低于120.00，美元则倾向于造访3月所及低点118.30。跌破118.30下档目标重又指向116.50更低水准。
欧元/英镑：昨日自0.7117展开的反弹或只是昙花一现。为摆脱下行压力，欧元需突破0.7235区域。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0891 1.0824 +0.62 -9.97 1.2097
美元/日圆 119.18 119.56 -0.32 -0.42 119.68
欧元/日圆 129.82 129.41 +0.32 -10.33 144.77
美元/瑞郎 0.9525 0.9546 -0.22 -4.18 0.9941
英镑/美元 1.5130 1.5056 +0.49 -2.84 1.5573
美元/加元 1.2123 1.2141 -0.15 +4.35 1.1618
澳元/美元 0.7806 0.7777 +0.37 -4.43 0.8168
新西兰元/美元 0.7593 0.7591 +0.03 -2.62 0.7797
欧元/瑞郎 1.0376 1.0329 +0.46 -13.72 1.2026
欧元/英镑 0.7195 0.7193 +0.03 -7.22 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3588 9.3452 +0.15 -1.16 9.4688
美元/挪威克朗 7.7725 7.8355 -0.80 +4.02 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙茉莉; 审校 高琦)
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