路透伦敦4月24日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：昨日欧元自1.0520低点的支撑线展开反弹，近期涨势仍维持完好。欧元极有可能会重返1.1000美元。只有跌破1.0680美元支撑线，才表明欧元会转而下滑。

美元/日圆：尽管昨日很快上破120.00日圆，但又再次下滑。美元需再度站上120水准才能上看更高目标：120.70区域以及高点122.00。不过低于120.00，美元则倾向于造访3月所及低点118.30。跌破118.30下档目标重又指向116.50更低水准。

欧元/英镑：昨日自0.7117展开的反弹或只是昙花一现。为摆脱下行压力，欧元需突破0.7235区域。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0891 1.0824 +0.62 -9.97 1.2097

美元/日圆 119.18 119.56 -0.32 -0.42 119.68

欧元/日圆 129.82 129.41 +0.32 -10.33 144.77

美元/瑞郎 0.9525 0.9546 -0.22 -4.18 0.9941

英镑/美元 1.5130 1.5056 +0.49 -2.84 1.5573

美元/加元 1.2123 1.2141 -0.15 +4.35 1.1618

澳元/美元 0.7806 0.7777 +0.37 -4.43 0.8168

新西兰元/美元 0.7593 0.7591 +0.03 -2.62 0.7797

欧元/瑞郎 1.0376 1.0329 +0.46 -13.72 1.2026

欧元/英镑 0.7195 0.7193 +0.03 -7.22 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3588 9.3452 +0.15 -1.16 9.4688

美元/挪威克朗 7.7725 7.8355 -0.80 +4.02 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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