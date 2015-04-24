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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 15:45 BJT

亚洲橡胶：日圆走强打击TOCOM期胶下跌，但连续第二周周线上涨

TOCOM新合约10月期胶合约 <0#2JRU:>收盘下跌0.3日圆，报每公斤206日圆，本周累计涨3.7%。

美元兑日圆 最新报119.25日圆左右，低于周四下午的119.87日圆左右，因美国经济数据疲软。如果日圆走强，那么以其他货币购买时，日圆计价资产更贵。

上海期交所主力9月期胶 涨80元人民币，收报每吨13,460元。

新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶合约 涨0.2美分，最新报每公斤140.4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/汪红英；审校 王洋/于春红)

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