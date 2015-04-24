卢布汇率：俄罗斯财长指称卢布升势过强--国际文传电讯社

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透莫斯科4月24日 - 据国际文传电讯社报导，俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)周五表示，卢布升势已然过强。
他在圣彼得堡发表演说时表示，“卢布起先持稳，目前已开始走强。我们认为卢布升势过强，幅度过大。”
卢布兑美元 周五涨逾1%至50.15，受月末税负因素及油价走高所扶助。卢布兑美元今年涨幅已达18%左右。(完) (编译 龚芳; 审校 陈宗琦)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。