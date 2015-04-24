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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 15:54 BJT

卢布汇率：俄罗斯财长指称卢布升势过强--国际文传电讯社

路透莫斯科4月24日 - 据国际文传电讯社报导，俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)周五表示，卢布升势已然过强。

他在圣彼得堡发表演说时表示，“卢布起先持稳，目前已开始走强。我们认为卢布升势过强，幅度过大。”

卢布兑美元 周五涨逾1%至50.15，受月末税负因素及油价走高所扶助。卢布兑美元今年涨幅已达18%左右。(完) (编译 龚芳; 审校 陈宗琦)

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