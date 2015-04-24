更新版 1-台湾汇市：台币收近五个月高位，外资大举买超台股带来汹涌汇入

* 台币随亚币收升 * 台股创下15年高位，外资买超创历史单日第三大 * 央行弃守31关卡 * 下周实质交易区间料在30.75-31.00 (新增交易细节及交易员说法) 路透台北4月24日 - 台币兑美元 周五随亚币收升，创近五个月的收盘高位。汇银人士指 出，台股 收创15年高位，外资在台股创史上第三大单日买超金额，汹涌而来的外资汇入推高台币。 汇银人士指出，虽然韩元也同步收涨，但幅度并不如台币。今日除了外资抛汇之外，出口商也有抛汇的压 力，主要还是近二日台币升势太快，稍有恐慌的卖压出笼。 〞外商今天卖到无法无天，央行只能消极防守，〞一位大型商银交易员说。 他们表示，由于外资汇入力道太大，因此央行一早已撤守先前的整数关卡31，视情况再提供美元的买盘， 而进口商也有不少买盘出笼。 台湾股市周五收升1.2%，创15年高位，并录得连续第三日上涨。分析师表示，因受亚洲区域股市普遍上扬 ，且外资回补持股所带动。证交所资料，外资及陆资在台股买超464.79亿台币，创史上第三大单日买超金额。 〞一看到400多亿，大家都吓到了!〞一位小型商银交易员说。 台湾主要科技产业竞争对手--韩元兑美元 今日收在1,079.4，上日在1,082.2。 **端视美国FOMC的会议结果** 至于下周二-周三美国联邦储备理事会召开议息会议，周四台北时间凌晨将公布会议结果。市场人士认为 ，美国经济数据略显疲弱，这令升息预期大幅减低。 〞这么一来，钱都要往股市跑，一片欢乐！〞一位小型外商银行交易员说。 他们也认为，美元升息之前，市场对升息的时点猜测仍然很多，但外资的买超可能会持续一段时间的机会 偏大，台币震荡偏升看法不变。 也有交易员认为，下周先看今日台币测试的高位31.8能不能有效攻克，若能够明确攻下，则不排除再下探 31.6。 今日主要交易区间在30.816-30.959，上日交易区间在31.050-31.102。交易员预估，下吉台币主要实质交 易暂看在30.75-31.00。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价较上日变化不大；一个月美元/台 币远汇 尾盘报30.795/30.820，上日收在30.990。 本/下周全球重要经济事件和数据包括： 4月24日(五)：德国IFO企业景气判断指数/现况指数/预期指数；美国3月建筑许可年率修正值；美国3月耐 久财订单；欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)财长 非正式会议；日本央行副总裁中曾宏就亚洲经济长期前 景发表讲话；2015东盟峰会； 4月27日(一)：中国1-3月规模以上工业企业利润；英国4月工业联盟(CBI)总订单差值； 美国4月Markit综 合和服务业PMI初值；美国4月达拉斯联储制造业活动指数；日本3月零售销 售；澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲 金融评论报银行业与财富峰会上讲话。 4月28日(二)：美联储联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的利率会议；美国2月标 普/Case-Shiller 房价指数；美国4月消费者信心指数；美国4月里奇蒙联储综合制造业指数 ；韩国央行5月制造业景气判断指数 ；英国第一季GDP初值；瑞典央行召开货币政策会议(至2 9日)；巴西央行召开货币政策会议(至29日)。 4月29日(三)：美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议；中国2月汇丰服务业PM I；美国第一季GD P；欧元区4月企业和经济景气指数；欧元区3月货供额和民间贷款；德国4 月CPI和HICP初值；瑞典央行宣布利 率决定并发布货币政策报告；日本及韩国公布3月工业生 産；英国4月Gfk消费者信心指数；泰国央行召开货币 政策委员会会议； 4月30日(四)：台湾第一季GDP概估值；中国3月货物和服务贸易数据；日本央行召开货 币政策会议；新西 兰央行宣布利率决定；俄罗斯央行宣布利率决议；德国4月就业数据；欧 元区4月HICP初值；欧元区3月失业率 ；美国3月实质个人所得和个人支出；韩国4月CPI；日 本3月全国CPI和就业数据； 5月1日(五)：台湾金融市场休市一天；中国4月官方制造业和非制造业PMI；美国4月Mar kit制造业PMI终 值；美国3月建筑支出；美国4月供应管理协会(ISM)制造业指数；日韩4月制 造业PMI；英国3月消费者信贷； 英国4月Markit/CIPS制造业PMI；美国旧金山联邦储备银行 总裁威廉姆斯在查普曼大学，发表主题为“金融市 场的货币政策：是否出现新范例？”的演 讲；美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在消费信贷监管会议上 ，做主题为“消费者信贷 问题”的演讲。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.051 31.131 31.816-31.130 31.130 10.13 6.06 元太外汇经纪公司 31.050 31.130 30.818-31.130 31.130 3.34 3.06 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.025/-0.015 -0.020/-0.010 美元/台币六个月期 -0.090/-0.075 -0.075/-0.055 (完)