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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 17:21 BJT

更新版 1-台湾汇市：台币收近五个月高位，外资大举买超台股带来汹涌汇入

* 台币随亚币收升
    * 台股创下15年高位，外资买超创历史单日第三大
    * 央行弃守31关卡
    * 下周实质交易区间料在30.75-31.00

 (新增交易细节及交易员说法)
    路透台北4月24日 - 台币兑美元  周五随亚币收升，创近五个月的收盘高位。汇银人士指
出，台股 收创15年高位，外资在台股创史上第三大单日买超金额，汹涌而来的外资汇入推高台币。
     
    汇银人士指出，虽然韩元也同步收涨，但幅度并不如台币。今日除了外资抛汇之外，出口商也有抛汇的压
力，主要还是近二日台币升势太快，稍有恐慌的卖压出笼。
    
    〞外商今天卖到无法无天，央行只能消极防守，〞一位大型商银交易员说。
    
    他们表示，由于外资汇入力道太大，因此央行一早已撤守先前的整数关卡31，视情况再提供美元的买盘，
而进口商也有不少买盘出笼。
    
    台湾股市周五收升1.2%，创15年高位，并录得连续第三日上涨。分析师表示，因受亚洲区域股市普遍上扬
，且外资回补持股所带动。证交所资料，外资及陆资在台股买超464.79亿台币，创史上第三大单日买超金额。
      
    
    〞一看到400多亿，大家都吓到了!〞一位小型商银交易员说。
   
     台湾主要科技产业竞争对手--韩元兑美元 今日收在1,079.4，上日在1,082.2。      
    
    **端视美国FOMC的会议结果**
    
    至于下周二-周三美国联邦储备理事会召开议息会议，周四台北时间凌晨将公布会议结果。市场人士认为
，美国经济数据略显疲弱，这令升息预期大幅减低。
    
    〞这么一来，钱都要往股市跑，一片欢乐！〞一位小型外商银行交易员说。
    
    他们也认为，美元升息之前，市场对升息的时点猜测仍然很多，但外资的买超可能会持续一段时间的机会
偏大，台币震荡偏升看法不变。
    
    也有交易员认为，下周先看今日台币测试的高位31.8能不能有效攻克，若能够明确攻下，则不排除再下探
31.6。
        
    今日主要交易区间在30.816-30.959，上日交易区间在31.050-31.102。交易员预估，下吉台币主要实质交
易暂看在30.75-31.00。      
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价较上日变化不大；一个月美元/台
币远汇 尾盘报30.795/30.820，上日收在30.990。     
    
    本/下周全球重要经济事件和数据包括：   
    4月24日(五)：德国IFO企业景气判断指数/现况指数/预期指数；美国3月建筑许可年率修正值；美国3月耐
久财订单；欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)财长 非正式会议；日本央行副总裁中曾宏就亚洲经济长期前
景发表讲话；2015东盟峰会；    
    
    4月27日(一)：中国1-3月规模以上工业企业利润；英国4月工业联盟(CBI)总订单差值； 美国4月Markit综
合和服务业PMI初值；美国4月达拉斯联储制造业活动指数；日本3月零售销 售；澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲
金融评论报银行业与财富峰会上讲话。
    4月28日(二)：美联储联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的利率会议；美国2月标 普/Case-Shiller
房价指数；美国4月消费者信心指数；美国4月里奇蒙联储综合制造业指数 ；韩国央行5月制造业景气判断指数
；英国第一季GDP初值；瑞典央行召开货币政策会议(至2 9日)；巴西央行召开货币政策会议(至29日)。
    4月29日(三)：美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议；中国2月汇丰服务业PM I；美国第一季GD
P；欧元区4月企业和经济景气指数；欧元区3月货供额和民间贷款；德国4 月CPI和HICP初值；瑞典央行宣布利
率决定并发布货币政策报告；日本及韩国公布3月工业生 産；英国4月Gfk消费者信心指数；泰国央行召开货币
政策委员会会议；
    4月30日(四)：台湾第一季GDP概估值；中国3月货物和服务贸易数据；日本央行召开货 币政策会议；新西
兰央行宣布利率决定；俄罗斯央行宣布利率决议；德国4月就业数据；欧 元区4月HICP初值；欧元区3月失业率
；美国3月实质个人所得和个人支出；韩国4月CPI；日 本3月全国CPI和就业数据；
    5月1日(五)：台湾金融市场休市一天；中国4月官方制造业和非制造业PMI；美国4月Mar kit制造业PMI终
值；美国3月建筑支出；美国4月供应管理协会(ISM)制造业指数；日韩4月制 造业PMI；英国3月消费者信贷；
英国4月Markit/CIPS制造业PMI；美国旧金山联邦储备银行 总裁威廉姆斯在查普曼大学，发表主题为“金融市
场的货币政策：是否出现新范例？”的演 讲；美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在消费信贷监管会议上
，做主题为“消费者信贷 问题”的演讲。 
    
    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     31.051    31.131  31.816-31.130   31.130    10.13    6.06
                                                                         
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 美元/台币一个月期          -0.025/-0.015         -0.020/-0.010
 美元/台币六个月期          -0.090/-0.075         -0.075/-0.055
 (完)

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