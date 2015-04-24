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市场报道 | 2015年 4月 24日 星期五 21:36 BJT

美国热股：亚马逊虽遭大型基金减持投资水位，盘初股价劲扬近15%

路透4月24日 - 投资者对于亚马逊 以牺牲获利换取营收快速增长和开拓新业务的行为一直非常容忍，但这种耐心终于将要耗光。根据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的最新数据，持有亚马逊股票的大型基金对该股票的投资占比较上年同期下降23%，目前为1.4%。

但盘初股价劲扬将近15%，报446.3美元，上日收报389.99美元。(完)

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