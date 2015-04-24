美国热股：亚马逊虽遭大型基金减持投资水位，盘初股价劲扬近15%

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透4月24日 - 投资者对于亚马逊 以牺牲获利换取营收快速增长和开拓新业务的行为一直非常容忍，但这种耐心终于将要耗光。根据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的最新数据，持有亚马逊股票的大型基金对该股票的投资占比较上年同期下降23%，目前为1.4%。
但盘初股价劲扬将近15%，报446.3美元，上日收报389.99美元。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。