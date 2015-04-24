《技术分析》中国股市沪综指面临重要技术压力

作者 曾祥进

路透北京4月24日 - 中国股市沪综指 本周再创新高，盘中升至4,420点附近重要技术位后震荡回落，市场情绪有降温迹象，短线料续有脉冲式上攻，但上方压力重大，短中线大盘均开始面临回调整理要求。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): （here)

沪综指本周再创新高，期间完成4,420点上攻目标，在政策面出现降温背景下，技术面压力同步上升，沪指高位出现十字星调整讯号初现。在市场人气仍高涨情况下，短线沪指料续有脉冲式上攻，但4,420点以上风险收益比将明显上升，冲高之后难以站稳，同时5日均线下周初上移至4,380附近，构成短线支撑。

短期技术面继续走弱，KDJ即将形成死叉，RSI连续背离多日后死叉下行，MACD居于高位继续上行空间有限。另外本周三形成的4,293-4,297点跳空缺口大概率为竭尽缺口，存在回补要求，若大盘二次回探下破5日均线，补缺下跌走势将展开。

本周大盘再创周成交额天量，资金推动型行情特征明显，后市运行仍将受资金流向影响，上涨需要增量资金源源不断的推升，而此前进场资金获利幅度可观，一旦套现将对大盘形成不小冲击，后市震荡将继续加大，盘中小规模的多杀多走势会频繁上演。

较长期走势(周线图): (here)

沪综指本周连续第七周上涨，上升通道完好，多头行情仍在延续中，相比短期技术指标，中线技术面多趋于钝化，对大盘指导意义降低，但累积升幅过大和接近强技术压力位，或将导致周线级别的震荡和调整渐趋渐近。