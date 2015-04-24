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市场报道 | 2015年 4月 24日 星期五 21:34 BJT

美国热股：Comcast放弃收购时代华纳有线的计划，盘初股价上涨0.9%

路透4月24日 - Comcast Corp 周五放弃以450亿美元收购时代华纳有线 的计划，称这笔交易系建立在美国政府是否同意的基础上，如果政府不同意，两家公司将放弃这项并购。

Comcast盘初股价涨0.9%，报59.77美元，上日收报59.23美元。(完)

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