瑞士央行：总裁乔丹称瑞郎可能会走强，因希腊债务问题不确定性增加

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
乔丹称，瑞士央行正“非常密切地”监控危机对瑞郎的影响，以及对瑞士经济的潜在影响。
“若有必要，我们将继续在外汇市场上保持活跃，以影响货币环境，”乔丹说，并补充称央行认为瑞郎汇率严重高估，并预计随着时间推移瑞郎将走软。
瑞士央行亦为其货币政策和治理结构进行辩护，此前央行1月时宣布取消瑞郎汇率上限的决定导致央行受到的监控增强。(完)
(编译 陈宗琦/艾茂林; 审校 于春红)
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