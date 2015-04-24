瑞士央行：总裁乔丹称瑞郎可能会走强，因希腊债务问题不确定性增加

乔丹称，瑞士央行正“非常密切地”监控危机对瑞郎的影响，以及对瑞士经济的潜在影响。

“若有必要，我们将继续在外汇市场上保持活跃，以影响货币环境，”乔丹说，并补充称央行认为瑞郎汇率严重高估，并预计随着时间推移瑞郎将走软。

瑞士央行亦为其货币政策和治理结构进行辩护，此前央行1月时宣布取消瑞郎汇率上限的决定导致央行受到的监控增强。(完)