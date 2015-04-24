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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 16:19 BJT

台湾债市：五年券殖利率连三日微收高， 下周关注FOMC会议变数厘清

* 五年券殖利率连三日微收高
    * 下周关注FOMC会议变数厘清
    * 短线五年券区间料在1.00-1.05%

    路透台北4月24日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周五微幅收升，连续第
三个交易日收扬。交易员表示，尽管台股价量齐扬，万点大关一度近在咫尺，但美国10年公
债殖利率却是拉回整理，多空消息夹杂令104/6殖利率暂徘徊在1.02-1.03%间。
    
    下周市场聚焦美国联邦储备理事会将在28日(周二)-29日(周三)召开议息会议，只不过
，近期表现疲弱的经济数据，预料将会令美国升息的时点延后。市场对本次意外升息的预期
很低。 
    
    他们并指出，台湾股债翘翘板效应现在仍不明显，但近期台股表现亮丽对台债也形成一
股压力，加以下周美国FOMC会议召开仍将左右债市波动，预料下周台债盘势随美债陷入区间
整理。
    
    〞下周还是要看FOMC有什么特别说法。〞一位大型证券台债交易员说。
    
    他们认为，目前美国10年公债殖利率维持在2%以下盘整，短线104/6殖利率料续处1.00-
1.05%间整理，若升破2%，104/6殖利率才可能跳脱既有区间并进一步走高。
    
    至于10年期公债104/5期 ，一位民营银行交易员表示，由于该券将于5、6
月分别有300亿台币增额公债发行，逐渐承受筹码增加的换券压力，外商银行已于本周陆续
调节104/5持有部位，预计下周类似调整部位的情况会持续发生。
    
    亚洲股市今天涨跌互见，当地时间15:37，台湾股市 收涨1.18%，报9,913.28点
，表现明显优于其他亚股，其中港股小涨0.51%，中国沪综指 则是收跌0.46%。
    
    美国公债收益率周四走低，指标公债收益率从三周半高位回落，因投资者在昨日美国、
德国和英国公债遭全面抛售后重新入市。指标10年期公债 下跌3.5个基点，报1.
937%，根据路透数据，周三触及三周半最高1.993%。 
       
    交易员预估，下周五年债104/6期主交投区间暂看在1.00-1.05%；10年券104/5期则料在
1.55-1.60%。 
        收盘价                    涨跌幅     报价(%)          区间(%)     成交值
  年      期别                    (基点)                                (亿台币)
  期                                                                   
  5    104/6                       +0.19      1.0260    1.0210-1.0300      145.0
  10   104/5                       -0.35      1.5625    1.5600-1.5660        9.0
                                                                       
    
    本周余日全球重要经济事件和数据包括：     
    4月24日(五)：德国IFO企业景气判断指数/现况指数/预期指数；美国3月建筑许可年率
修正值；美国3月耐久财订单；欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)财长非正式会议；2015
东盟峰会。
     
         30       104/4                     没有成交
         20       104/2                     没有成交
         10       104/5                       1.5625
          5       104/6                       1.0260
          3       104/1                     没有成交
          2       104/3                     没有成交
 (完)                 

 (记者 詹静宜; 审校 林高丽)

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