德国经济：IFO经济学家称，德国经济前景依然“很好”

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
沃拉博称4月的数据支持了此前的预期，即春季时曾预期今年德国经济增长率将在2.1%，2016年将增长1.8%。
“德国经济前景继续向好，”沃拉博说道，并补充道并不担心4月的预期分项指数略有下滑。
“欧元疲势抵消了全球几个地区表现迟滞的影响，”他说道，其指中国、俄罗斯和巴西等较大的新兴市场。(完)
(编译 李春喜/孙茉莉; 审校 蔡美珍/于春红)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。