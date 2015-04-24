德国经济：IFO经济学家称，德国经济前景依然“很好”

沃拉博称4月的数据支持了此前的预期，即春季时曾预期今年德国经济增长率将在2.1%，2016年将增长1.8%。

“德国经济前景继续向好，”沃拉博说道，并补充道并不担心4月的预期分项指数略有下滑。

“欧元疲势抵消了全球几个地区表现迟滞的影响，”他说道，其指中国、俄罗斯和巴西等较大的新兴市场。(完)