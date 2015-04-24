《全球汇市一周综述》数据好坏参半美元停滞不前，欧元站稳脚跟

整理 王洋

路透北京4月24日 - 本周美国经济数据好坏参半，周三的3月成屋销售数据劲升至18个月高位，一度提振了对美联储不久将开始加息的预期。然而好景不长，周四的3月新屋销售数据创2013年7月来最大月度降幅，4月制造业活动也放缓，令人担心美国经济是否真正走出了年初的低谷。受此影响美元停滞不前，兑主要货币走势反复。

大洋彼岸，希腊债务问题显露一丝曙光，扶住欧元站稳脚跟。德国总理梅克尔在会晤希腊总理后表示,须采取一切措施防止希腊与国际贷款人达成资金换改革协议之前就资金告罄，这增加了希腊最终留在欧元区的希望。

展望下周，最重要的莫过于美联储的货币政策会议。虽然经济数据屡有打架，但市场的基本共识是美国经济仍呈现稳步复苏的态势，美联储是否会进一步释放加息的明确信号值得关注。此外下周日本央行、瑞典央行和新西兰央行也都将举行货币政策会议。

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**美元停滞不前**

美元兑一篮子货币本周走势迟滞，变动基本不大，经济数据好坏不一，加之下周美联储即将举行货币政策会议，市场缺乏引领方向的交投诱因。

全美不动产协会周三公布，美国3月成屋销售按月增长6.1%，至2013年9月来最高年率519万户，并且录得2010年12月来最大月度百分比增幅，该数据一度提振美联储或不久后就将加息的预期。不过好景不长，一天后公布的3月新屋销售按月降幅创下2013年7月来最大，一改前三个月大幅增长的态势。而当天公布的4月制造业PMI和最新一周初请失业金数据也较为低迷，均令市场感到失望，拖累美元走势。

“到目前为止，经济数据良莠不齐，”道明证券资深汇市策略师Mazen Issa说，“这削弱对美联储将可逐步撤走一些刺激措施的信心。”

尽管如此，分析师仍然认为美国经济复苏态势不改，无须过度担忧。法国巴黎银行分析师在给客户的报告中称，数据虽然疲弱，但市场仍将侧重于下周美联储传出更加强硬讯息的风险，以及美国短期公债收益率仍有可能从当前低点上扬。

“我们依然看涨美元，在继续推荐做空欧元/美元即期汇价，同时建议持有押注美元/瑞郎和美元/日圆走高的衍生品。”法巴银行表示。

**希腊债务谈判现曙光**

希腊周五就国际金主要求的一些关键改革措施做出让步，以便在现金即将耗尽之时换取新的资金援助。欧元区财长正在里加召开会议，评估希腊全面改革计划的进展。希腊财长瓦鲁法基斯当天发布博客称，希腊同意债权人提出的部分条件。

而此前德国总理梅克尔表示，必须采取一切措施，防止希腊在与国际贷款人达成资金换改革协议之前就资金告罄。

欧元受此带动而上扬，目前兑美元处在1.08上方，兑日圆也一度触及4月9日以来的高位129.66。

不过周四公布的数据显示，欧元区4月企业活动放缓幅度超越所有专家的预期，暗示近来对欧元区乐观看法可能过度。

**英镑持坚，瑞郎下滑**

英镑本周徘徊在逾一个月高位附近，表现好于其它主要货币，因英国央行公布的最新会议记录没有预期中的那么温和。

英国央行会议记录显示，政策决策者似乎更加关注通胀上行前景，从而推动英镑上涨，而英国公债遭遇大举抛售。不过围绕5月7日英国大选的不确定性是英镑所面临的一个风险事件。