版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 24日 星期五 16:36 BJT

台湾央行：5月4日将标售一年期定存单，金额维持1,300亿台币

路透台北4月24日 - 台湾央行称将于5月4日标售一年期定存单，金额1,300亿台币；5月8日则将标售两年期定存单，金额200亿台币。

一年期定存单交割日期在5月5日；至于两年期定存单的交割日在11日。

央行表示，一年/两年期定存单的标售方式采复数利率标，银行、信用合作社、票券金融公司及中华邮政公司皆可参与投标。每一投标单位，得标总额不得超过标售总额之30%。

4月初时央行标售的1,300亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.571%，略低于市场预期，并较前次标售均标0.585%走低1.4个基点，为连续第六次走低。 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐