台湾央行：5月4日将标售一年期定存单，金额维持1,300亿台币

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透台北4月24日 - 台湾央行称将于5月4日标售一年期定存单，金额1,300亿台币；5月8日则将标售两年期定存单，金额200亿台币。
一年期定存单交割日期在5月5日；至于两年期定存单的交割日在11日。
央行表示，一年/两年期定存单的标售方式采复数利率标，银行、信用合作社、票券金融公司及中华邮政公司皆可参与投标。每一投标单位，得标总额不得超过标售总额之30%。
4月初时央行标售的1,300亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.571%，略低于市场预期，并较前次标售均标0.585%走低1.4个基点，为连续第六次走低。 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。