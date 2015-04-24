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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 16:26 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月24日

路透香港4月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:24时，1
港元=0.79945人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为28.6%，低于
上交易日收盘的30.14%。
    
   公司名      A股代码      H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                       5.33           6.78          0.98
 建设银行                                       6.71           7.61          1.10
 中国银行                                       4.66           5.39          1.08
 农业银行                                       3.92           4.40          1.11
 招商银行                                      17.70          24.00          0.92
 中信银行                                       7.89           7.05          1.40
 交通银行                                       6.81           7.85          1.09
 民生银行                                      10.43          11.12          1.17
 中国人寿                                      37.79          37.65          1.26
 中国平安                                      84.87         110.20          0.96
 中国太保                                      34.78          41.75          1.04
 中信证券                                      35.40          35.20          1.26
 新华人寿                                      52.96          48.95          1.35
 海通证券                                      28.84          25.85          1.40
 华能国际                                      10.96          11.30          1.21
 大唐发电                                       7.94           4.81          2.06
 华电国际                                       8.69           8.70          1.25
 中煤能源                                       8.63           4.91          2.20
 中国神华                                      22.81          20.15          1.42
 中国石油                                      13.32           9.97          1.67
 兖州煤业                                      17.29           7.96          2.72
 中国石化                                       7.78           7.12          1.37
 上海石化                                       7.85           4.46          2.20
 中海油服                                      27.22          16.54          2.06
 仪征化纤                                       9.59           4.41          2.72
 中国铝业                                       9.46           5.12          2.31
 江西铜业                                      23.86          16.00          1.87
 洛阳钼业                                      16.92           7.94          2.67
 紫金矿业                                       5.24           2.99          2.19
 马钢股份                                       6.14           3.16          2.43
 鞍钢股份                                       7.70           6.50          1.48
 重庆钢铁                                       4.92           2.51          2.45
 海螺水泥                                      24.73          33.25          0.93
 洛阳玻璃                                      12.95           7.20          2.25
 京城机电                                      10.84           5.78          2.35
 中联重科                                       8.06           5.60          1.80
 金隅股份                                      12.88           9.03          1.78
 中国国航                                      11.96           9.18          1.63
 东方航空                                       8.60           6.18          1.74
 南方航空                                      10.83           7.76          1.75
 中国远洋                                      12.91           6.79          2.38
 中海集运                                       9.50           4.39          2.71
 中集集团                                      26.24          22.50          1.46
 中海发展                                      11.78           6.89          2.14
 宁沪高速                                       8.86          10.72          1.03
 深高速                                        11.06           7.76          1.78
 成渝高速                                       7.08           4.37          2.03
 皖通高速                                       8.62           7.04          1.53
 广深铁路                                       6.36           4.75          1.67
 中国南车                                      33.96          16.66          2.55
 中国交建                                      22.05          15.10          1.83
 中国铁建                                      23.59          15.26          1.93
 中国中铁                                      19.28          10.66          2.26
 长城汽车                                      56.51          57.00          1.24
 比亚迪                                        62.98          47.85          1.65
 广汽集团                                      12.22           8.61          1.78
 青岛啤酒                                      46.02          52.90          1.09
 白云山                                        37.65          31.95          1.47
 新华制药                                      14.63           8.60          2.13
 海信科龙                                      11.72           7.60          1.93
 南京熊猫                                      17.18           9.79          2.20
 晨鸣纸业                                       8.80           5.46          2.02
 上海医药                                      27.24          24.40          1.40
 中兴通讯                                      28.77          24.70          1.46
 东方电气                                      27.76          18.72          1.85
 潍柴动力                                      33.63          34.50          1.22
 东北电气                                       7.38           3.54          2.61
 广船国际                                      51.40          34.00          1.89
 经纬纺机                                      23.10          12.82          2.25
 昆明机床                                       8.84           3.52          3.14
 一拖股份                                      16.68           7.56          2.76
 北辰实业                                       6.56           3.61          2.27
 创业环保                                      15.18           8.70          2.18
 中国中冶                                       8.94           4.35          2.57
 金风科技                                      20.62          17.34          1.49
 丽珠                                          70.08          57.85          1.52
 万科                                          14.42          20.35          0.89
 中国北车                                      35.39          17.38          2.55
 郑煤机                                        10.44           6.37          2.05
 大连港                                         8.21           4.37          2.35
 山东墨龙                                      13.16           5.39          3.05
 浙江世宝                                      32.15          13.24          3.04
 复星医药                                      28.12          29.65          1.19
 光大银行                                       5.21           5.26          1.24
 东江环保                                      50.26          30.40          2.07
 上海电气                                      18.75           8.48          2.77
 广发证券                                      28.70          25.00          1.44
                                                                                                
                                       
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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