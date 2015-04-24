更新版 1-台湾债市：五年券殖利率连三日微收高， 下周关注FOMC会议变数厘清

* 五年券殖利率连三日微收高 * 下周关注FOMC会议变数厘清 * 短线五年券区间料在1.00-1.05% (新增下周全球重要经济事件和数据) 路透台北4月24日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周五微幅收升，连续第 三个交易日收扬。交易员表示，尽管台股价量齐扬，万点大关一度近在咫尺，但美国10年公 债殖利率却是拉回整理，多空消息夹杂令104/6殖利率暂徘徊在1.02-1.03%间。 下周市场聚焦美国联邦储备理事会将在28日(周二)-29日(周三)召开议息会议，只不过 ，近期表现疲弱的经济数据，预料将会令美国升息的时点延后。市场对本次意外升息的预期 很低。 他们并指出，台湾股债翘翘板效应现在仍不明显，但近期台股表现亮丽对台债也形成一 股压力，加以下周美国FOMC会议召开仍将左右债市波动，预料下周台债盘势随美债陷入区间 整理。 〞下周还是要看FOMC有什么特别说法。〞一位大型证券台债交易员说。 他们认为，目前美国10年公债殖利率维持在2%以下盘整，短线104/6殖利率料续处1.00- 1.05%间整理，若升破2%，104/6殖利率才可能跳脱既有区间并进一步走高。 至于10年期公债104/5期 ，一位民营银行交易员表示，由于该券将于5、6 月分别有300亿台币增额公债发行，逐渐承受筹码增加的换券压力，外商银行已于本周陆续 调节104/5持有部位，预计下周类似调整部位的情况会持续发生。 亚洲股市今天涨跌互见，当地时间15:37，台湾股市 收涨1.18%，报9,913.28点 ，表现明显优于其他亚股，其中港股小涨0.51%，中国沪综指 则是收跌0.46%。 美国公债收益率周四走低，指标公债收益率从三周半高位回落，因投资者在昨日美国、 德国和英国公债遭全面抛售后重新入市。指标10年期公债 下跌3.5个基点，报1. 937%，根据路透数据，周三触及三周半最高1.993%。 交易员预估，下周五年债104/6期主交投区间暂看在1.00-1.05%；10年券104/5期则料在 1.55-1.60%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 +0.19 1.0260 1.0210-1.0300 152.0 10 104/5 -0.35 1.5625 1.5600-1.5660 12.0 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 4月24日(五)：德国IFO企业景气判断指数/现况指数/预期指数；美国3月建筑许可年率 修正值；美国3月耐久财订单；欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)财长非正式会议；2015 东盟峰会。 下周全球重要经济事件和数据包括： 4月27日(一)：中国1-3月规模以上工业企业利润；英国4月工业联盟(CBI)总订单差值； 美国4月Markit综合和服务业PMI初值；美国4月达拉斯联储制造业活动指数；日本3月零售销 售；澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲金融评论报银行业与财富峰会上讲话。 4月28日(二)：美联储联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的利率会议；美国2月标 普/Case-Shiller房价指数；美国4月消费者信心指数；美国4月里奇蒙联储综合制造业指数 ；韩国央行5月制造业景气判断指数；英国第一季GDP初值；瑞典央行召开货币政策会议(至2 9日)；巴西央行召开货币政策会议(至29日)。 4月29日(三)：美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议；中国2月汇丰服务业PM I；美国第一季GDP；欧元区4月企业和经济景气指数；欧元区3月货供额和民间贷款；德国4 月CPI和HICP初值；瑞典央行宣布利率决定并发布货币政策报告；日本及韩国公布3月工业生 産；英国4月Gfk消费者信心指数；泰国央行召开货币政策委员会会议； 4月30日(四)：台湾第一季GDP概估值；中国3月货物和服务贸易数据；日本央行召开货 币政策会议；新西兰央行宣布利率决定；俄罗斯央行宣布利率决议；德国4月就业数据；欧 元区4月HICP初值；欧元区3月失业率；美国3月实质个人所得和个人支出；韩国4月CPI；日 本3月全国CPI和就业数据； 5月1日(五)：台湾金融市场休市一天；中国4月官方制造业和非制造业PMI；美国4月Mar kit制造业PMI终值；美国3月建筑支出；美国4月供应管理协会(ISM)制造业指数；日韩4月制 造业PMI；英国3月消费者信贷；英国4月Markit/CIPS制造业PMI；美国旧金山联邦储备银行 总裁威廉姆斯在查普曼大学，发表主题为“金融市场的货币政策：是否出现新范例？”的演 讲；美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在消费信贷监管会议上，做主题为“消费者信贷 问题”的演讲。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 104/5 1.5625 5 104/6 1.0260 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)