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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 16:39 BJT

金属期市：期铜上涨，受到亚股走强的提振

“亚洲早盘整体人气偏向正面，金属市场也受到感染，”悉尼一名大宗商品交易员表示。

亚股指数 周五上涨至七年新高，料录得周线涨势，此前美股Nasdaq指数上涨至纪录高点。

0800 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.5%，报每吨5,968美元，上日收盘报5,940美元。周四盘中，该期约曾跌至3月20日以来最低位。

上海期交所主力6月期铜 涨0.5%，至每吨43,310元人民币(6,989美元)。(完)

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(编译 李婷仪/陈宗琦；审校 于春红)

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