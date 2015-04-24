金属期市：期铜上涨，受到亚股走强的提振

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“亚洲早盘整体人气偏向正面，金属市场也受到感染，”悉尼一名大宗商品交易员表示。
亚股指数 周五上涨至七年新高，料录得周线涨势，此前美股Nasdaq指数上涨至纪录高点。
0800 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.5%，报每吨5,968美元，上日收盘报5,940美元。周四盘中，该期约曾跌至3月20日以来最低位。
上海期交所主力6月期铜 涨0.5%，至每吨43,310元人民币(6,989美元)。(完)
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(编译 李婷仪/陈宗琦；审校 于春红)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。