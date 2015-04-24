表格：德国4月IFO企业景气判断指数升至108.6，高于预估

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透柏林4月24日 - 德国经济智库Ifo周五公布：
* 德国4月IFO企业景气判断指数为108.6，路透调查预估为108.4
* 德国4月IFO企业现况指数为113.9，路透调查预估为112.4
* 德国4月IFO企业预期指数为103.5，路透调查预估为104.5
德国 2015年4月 2015年3月 2014年4月
企业景气 108.6 107.9 110.6
企业现况 113.9 112.1 115.0
企业预期 103.5 103.9 106.5
注：路透调查预估企业景气判断指数为108.4。预估区间为107.0-109.2。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。