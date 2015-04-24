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市场报道 | 2015年 4月 24日 星期五 16:37 BJT

表格：德国4月IFO企业景气判断指数升至108.6，高于预估

路透柏林4月24日 - 德国经济智库Ifo周五公布：

* 德国4月IFO企业景气判断指数为108.6，路透调查预估为108.4

* 德国4月IFO企业现况指数为113.9，路透调查预估为112.4

* 德国4月IFO企业预期指数为103.5，路透调查预估为104.5

德国 2015年4月 2015年3月 2014年4月

企业景气 108.6 107.9 110.6

企业现况 113.9 112.1 115.0

企业预期 103.5 103.9 106.5

注：路透调查预估企业景气判断指数为108.4。预估区间为107.0-109.2。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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