更新版 1-中国汇市：人民币收涨结售汇基本均衡，美元转弱或促汇率反弹

* 人民币小幅收涨 * 中间价创逾三个月新高 * 市场普遍接受人民币区间横盘事实 * 美元创三周新低或提振客盘结汇意愿 (新增收盘报价和评论) 路透上海4月24日 - 人民币兑美元即期 周五收涨，中间价则创逾三个月新高 。交易员认为，市场交投清淡，结售汇整体均衡，若美元持续走弱，即期汇率或打破区间并 向中间价靠拢，并为进一步推进汇率改革提供条件。 他们并表示，国际美元 回落提振人民币中间价至1月20日以来高位。中间价稳中 有升进一步淡化人民币即期汇率的贬值压力；虽然当前各方普遍接受人民币区间横盘的事实 ，但美元指数创近三周低点，或进一步提振客盘结汇意愿。 “汇率逐步靠近中间价，这是央行希望看到的，央行也比较好出政策。”一股份行交易 员表示，“当然短期人民币6.18-6.1850阻力仍明显，而随着客盘结汇的上升以及购汇的减 少，人民币偏向小幅升值的概率大些。” 中国人民银行行长周小川在国际货币基金组织（IMF）会议上表示，目前中国仅有少量 资本项目不可兑换，在汲取了全球金融危机的教训后，中国已不再追求传统意义上的资本项 目完全自由兑换，而是改为推动实现有管理的资本项目可兑换。 继中国上海自贸区宣布自由贸易账户(FT账户)启动外币服务功能后，三位消息人士周五 透露，央行拟将FT账户经验尽快推广至四个自贸区，并在年内向全国推广。这意味着中国资 本项目开放将迈出一大步，且此举有望缓解国内融资贵的难题。 全球汇市方面，欧元兑疲弱的美元周五触及两周高位，因德国IFO企业景气判断指数升 高，且期望财力短缺的希腊在获得新融资方面取得初步进展。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1950 6.1980 0.05% 中间价 6.1241 6.1281 0.07% 成交额 149亿美元 日内美元/人民币相对于中间价最大 -1.23% (上限±2 日高 日低 波幅 %) 日内波动幅度(pips) 61 6.1935 6.1996 2015年来即期升贬值幅度 0.15% 1年期美元/人民币掉期升水 1510 离岸人民币市场,北京时间16:57 今日 上日 1年期NDF 6.2705/6.2735 6.2765 CNH即期 6.1933/6.195 6.1898 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 倪蔚丹/曾祥进)