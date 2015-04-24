版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 17:17 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收涨结售汇基本均衡，美元转弱或促汇率反弹

* 人民币小幅收涨
    * 中间价创逾三个月新高
    * 市场普遍接受人民币区间横盘事实
    * 美元创三周新低或提振客盘结汇意愿

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海4月24日 - 人民币兑美元即期 周五收涨，中间价则创逾三个月新高
。交易员认为，市场交投清淡，结售汇整体均衡，若美元持续走弱，即期汇率或打破区间并
向中间价靠拢，并为进一步推进汇率改革提供条件。

    他们并表示，国际美元 回落提振人民币中间价至1月20日以来高位。中间价稳中
有升进一步淡化人民币即期汇率的贬值压力；虽然当前各方普遍接受人民币区间横盘的事实
，但美元指数创近三周低点，或进一步提振客盘结汇意愿。

    “汇率逐步靠近中间价，这是央行希望看到的，央行也比较好出政策。”一股份行交易
员表示，“当然短期人民币6.18-6.1850阻力仍明显，而随着客盘结汇的上升以及购汇的减
少，人民币偏向小幅升值的概率大些。”
    
    中国人民银行行长周小川在国际货币基金组织（IMF）会议上表示，目前中国仅有少量
资本项目不可兑换，在汲取了全球金融危机的教训后，中国已不再追求传统意义上的资本项
目完全自由兑换，而是改为推动实现有管理的资本项目可兑换。 
    
    继中国上海自贸区宣布自由贸易账户(FT账户)启动外币服务功能后，三位消息人士周五
透露，央行拟将FT账户经验尽快推广至四个自贸区，并在年内向全国推广。这意味着中国资
本项目开放将迈出一大步，且此举有望缓解国内融资贵的难题。 

    全球汇市方面，欧元兑疲弱的美元周五触及两周高位，因德国IFO企业景气判断指数升
高，且期望财力短缺的希腊在获得新融资方面取得初步进展。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：   

 在岸市场人民币兑美元             今日             上日    升贬
 即期成交价格                     6.1950           6.1980  0.05%
 中间价                           6.1241           6.1281  0.07%
 成交额                           149亿美元                
 日内美元/人民币相对于中间价最大  -1.23% (上限±2  日高    日低
 波幅                             %)                       
 日内波动幅度(pips)               61               6.1935  6.1996
 2015年来即期升贬值幅度           0.15%                    
 1年期美元/人民币掉期升水         1510                     
                                                           
 离岸人民币市场,北京时间16:57     今日             上日    
 1年期NDF                         6.2705/6.2735    6.2765  
 CNH即期                          6.1933/6.195     6.1898  
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 张金栋; 审校 倪蔚丹/曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐