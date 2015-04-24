韩国个股：三星在苹果Apple Watch发售同日暗示将推出新款Gear智能手表

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔4月24日 - 三星电子 周五暗示将推出新款Gear智能手表以试探市场反应。三星的竞争对手苹果 在同一天开始发售市场期待已久的可穿戴设备。
这家韩国科技巨头的官网博客展示了其圆形表盘智能手表的图片，并列出了几家合作伙伴，包括百度 、Yelp Inc 和美国有线电视新闻网(CNN)。这将是三星首次推出圆形表盘智能手表。
三星还表示，将在新款Gear智能手表推出前向第三方开发商发布可穿戴软件开发工具包。
苹果周五开卖Apple Watch，与以往这家美国企业推出重要产品时的大张旗鼓不同，苹果此次非常低调。
三星未公布新款Gear智能手表的其他细节，例如何时发售，但三星移动业务负责人在4月稍早表示，公司准备近期推出一系列可穿戴设备。 (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。