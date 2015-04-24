韩国个股：三星在苹果Apple Watch发售同日暗示将推出新款Gear智能手表

路透首尔4月24日 - 三星电子 周五暗示将推出新款Gear智能手表以试探市场反应。三星的竞争对手苹果 在同一天开始发售市场期待已久的可穿戴设备。

这家韩国科技巨头的官网博客展示了其圆形表盘智能手表的图片，并列出了几家合作伙伴，包括百度 、Yelp Inc 和美国有线电视新闻网(CNN)。这将是三星首次推出圆形表盘智能手表。

三星还表示，将在新款Gear智能手表推出前向第三方开发商发布可穿戴软件开发工具包。

苹果周五开卖Apple Watch，与以往这家美国企业推出重要产品时的大张旗鼓不同，苹果此次非常低调。

三星未公布新款Gear智能手表的其他细节，例如何时发售，但三星移动业务负责人在4月稍早表示，公司准备近期推出一系列可穿戴设备。 (完)