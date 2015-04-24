中港个股：上海工行推出票据自助服务平台，实现票据支付和托收类全自助

路透北京4月24日 - 中国工商银行 上海分行周五表示，已于今年3月下旬正式推出全新的“票据通”自助服务平台，可更快速便捷的为企业对公客户提供票据支付和托收类全自助服务。

工行新闻稿称，通过创新运用网点支票票款机，“票据通”前台可实现企业票据自助受理、自动鉴别票据和印鉴真伪，取代现有柜面受理模式。

此外，票据影像传输到后台，业务集中处理平台亦可对票据进行切割、录入和审核，并对票据自动记帐处理。

新闻稿并称，“票据通”已设计实现本行支付或托收业务、同城他行业务、异地他行业务等全自动受理、审核和记账处理。

“票据通自助服务平台的推出标志着工行网点对公业务智能处理的革命性突破，”新闻稿提到，“有力推进银行服务升级，促进柜面业务分流、提高业务处理效率、增强多渠道联动服务、改进用户体验等银行网点金融服务目标的全面实现。”

目前，“票据通”已在工行上海第一家智能网点投入使用。