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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 17:08 BJT

路透调查：日本3月CPI料将小升，日央行通胀预测面临压力

3月家庭支出和零售销售估计较上年同期大幅下降，因去年3月正值销售税上调前夕，录得强劲涨幅。

调查发现，3月家庭支出估计较上年同期减少12.1%，连续第12个月下降；零售销售估计较上年同期降7.3%，至此已连续三个月下降。

3月失业率为3.5%，与2月持平。求才求职比可能持稳于1.15，维持在1992年以来3月份触及的最高水平上。

总务省将于4月30日2330GMT公布CPI数据、以及就业相关数据和家庭支出数据。

经济产业省将于4月27日2350GMT公布零售销售数据，4月29日2350GMT公布工业生产数据。(完) (编译 龚芳/高琦/刘秀红；审校 李婷仪/艾茂林)

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