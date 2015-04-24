企业并购：全球医疗保健并购交易2015年至今较上年同期增加一倍

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透伦敦4月24日 - 汤森路透数据显示，今年全球医疗保健行业并购交易较上年同期增加一倍，受Teva Pharmaceuticals Industries 本周斥资400亿美元主动收购较小对手Mylan 提振。
数据显示，今年至今，已宣布的医疗保健行业并购交易价值达1,939亿美元。
年内至今全球并购交易较上年同期增长23%，目前为止已达成的交易达1.186万亿(兆)美元。 (完) (编译 陈宗琦；审校 李春喜)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。