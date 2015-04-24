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货币新闻 | 2015年 4月 24日 星期五 16:53 BJT

企业并购：全球医疗保健并购交易2015年至今较上年同期增加一倍

路透伦敦4月24日 - 汤森路透数据显示，今年全球医疗保健行业并购交易较上年同期增加一倍，受Teva Pharmaceuticals Industries 本周斥资400亿美元主动收购较小对手Mylan 提振。

数据显示，今年至今，已宣布的医疗保健行业并购交易价值达1,939亿美元。

年内至今全球并购交易较上年同期增长23%，目前为止已达成的交易达1.186万亿(兆)美元。 (完) (编译 陈宗琦；审校 李春喜)

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