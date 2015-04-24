版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 17:02 BJT

《全球汇市》欧元/美元触及两周高位，受德国IFO数据和希腊进展鼓舞

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0884 1.0824 +0.55 -10.03 1.2097

美元/日圆 119.48 119.56 -0.07 -0.17 119.68

欧元/日圆 130.04 129.41 +0.49 -10.17 144.77

美元/瑞郎 0.9522 0.9546 -0.25 -4.21 0.9941

英镑/美元 1.5144 1.5056 +0.58 -2.75 1.5573

美元/加元 1.2124 1.2141 -0.14 +4.36 1.1618

澳元/美元 0.7785 0.7777 +0.10 -4.69 0.8168

新西兰元/美元 0.7566 0.7591 -0.33 -2.96 0.7797

欧元/瑞郎 1.0366 1.0329 +0.36 -13.80 1.2026

欧元/英镑 0.7185 0.7193 -0.11 -7.35 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3769 9.3452 +0.34 -0.97 9.4688

美元/挪威克朗 7.7985 7.8355 -0.47 +4.37 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 艾茂林/汪红英/龚芳; 审校 蔡美珍/高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐