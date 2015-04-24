香港个股：理文造纸大股东斥资12.7亿港元向日本制纸收购公司股份

路透香港4月24日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司 周五宣布，大股东兼主席李文俊及首席执行官李文斌斥资12.7亿港元，向日本最大浆纸生产商之一--日本制纸 收购公司共3.175亿股股份，相当于现有已发行股本约6.83%。

完成增持后，李氏家族在理文造纸的持股量为62.88%。至于日本制纸仍持有公司8.62%股权。

公司的声明称，李文俊及其弟李文斌按每4港元收购日本制纸所持股份，较公司今天收盘价4.05港元折让1.23%。日本制纸已同意由即日起两年内，向李氏家族授出对日本制纸所持理文造纸余下股份的优先购买权。

日本制纸于2010年6月斥资35.5亿港元入股理文造纸12%股权，当时每股购买价为6.5港元。两家公司并制订商业合作协议，透过协作采购等合作措施及共同使用研发项目所得资料。

理文造纸表示，之前两公司所订立的任何正式业务合作协议已经终止，日本制纸之代表芳贺义雄及鹿岛久仁彦，亦已分别辞任理文造纸副主席及董事，今天起生效。（完）

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