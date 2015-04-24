《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增7亿台币，连续三周净增

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北4月24日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增7亿台币，连续三周净增累计394.5亿台币，央行 存单未到期余额为6兆(万亿)9,554.1亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增266.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 4/20 616.00 629.00 +13.00 4/21 5,659.00 5,648.00 -11.00 4/22 2,257.50 2,255.50 -2.00 4/23 2,938.50 2,936.50 -2.00 4/24 257.00 266.00 +9.00 总计 11,728.00 11,735.00 +7.00 日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 4/20 47.00 9.00 4/21 28.00 8.00 4/22 9.00 5.00 4/23 51.00 8.00 4/24 45.00 6.00 总计 180.00 36.00 (完) (记者 詹静宜 审校 董永年)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。