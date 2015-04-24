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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 16:59 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增7亿台币，连续三周净增

路透台北4月24日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增7亿台币，连续三周净增累计394.5亿台币，央行
存单未到期余额为6兆(万亿)9,554.1亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增266.5亿台币。 
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看     
   日期   到期量(亿)         发行量(亿)   增加/减少(亿)
   4/20       616.00             629.00          +13.00
   4/21     5,659.00           5,648.00          -11.00
   4/22     2,257.50           2,255.50           -2.00
   4/23     2,938.50           2,936.50           -2.00
   4/24       257.00             266.00           +9.00
 总计      11,728.00          11,735.00           +7.00
 
   日期   91天期发行量(亿)       182天期发行量(亿)
   4/20              47.00                    9.00
   4/21              28.00                    8.00
   4/22               9.00                    5.00
   4/23              51.00                    8.00
   4/24              45.00                    6.00
 总计               180.00                   36.00
 (完)  

 (记者 詹静宜  审校 董永年)

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