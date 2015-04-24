离岸人民币：香港首两月点心债发行量放缓，银行贷款则持续增长--金管局

路透香港4月24日 - 香港金融管理局（HKMA）周五称，今年首两月香港的人民币融资活动平稳发展，惟点心债发行量有所放缓，银行贷款业务则持续增长。

据金管局呈交予立法会的文件显示，香港人民币点心债发行量有所放缓，今年首两月的发行量为49亿元，2月末的未偿还点心债余额为3,740亿元。

人民币银行贷款业务则持续增长，2015年2月底的贷款余额达到2,176亿元，比2014年底增加16%。

金管局并称，2月末的人民币客户存款及存款证余额分别为9,730亿元及1,377亿元，两者合计为11,106亿元，较2014年底下跌4%。

“今年初客户存款减少，主要反映跨境贸易结算下香港对内地的支付多于内地支付香港，以及企业经银行卖出人民币比买入为多，以致企业存款下跌。个人客户存款则大致平稳。”金管局说。

今年首两月，经香港银行处理的人民币贸易结算额共10,100亿元，比2014年同期增加14%。

香港人民币即时支付结算系统交易金额进一步上升，2015年2月平均每日交易金额达9,629亿元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)