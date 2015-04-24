中国能源：自周六起汽油、柴油每吨分别提价300元和285元--发改委

路透北京4月24日 - 中国国家发展改革委周五发布通知，自2015年4月24日24时，汽、柴油供应价格每吨分别提高300元人民币和285元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.22元和0.24元。

发改委称，此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据4月24日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算确定的。

4月中旬以来，受中东地缘政治紧张等因素影响，国际市场油价震荡上行，前10个工作日平均价格较大幅度上涨。