中国能源：自周六起汽油、柴油每吨分别提价300元和285元--发改委

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透北京4月24日 - 中国国家发展改革委周五发布通知，自2015年4月24日24时，汽、柴油供应价格每吨分别提高300元人民币和285元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.22元和0.24元。
发改委称，此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据4月24日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算确定的。
4月中旬以来，受中东地缘政治紧张等因素影响，国际市场油价震荡上行，前10个工作日平均价格较大幅度上涨。
中国前次调价是在4月11日，将汽、柴油价格每吨分别提高120元币和115元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.09元和0.1元。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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