更新版 1-德国经济：企业景气创去年6月以来最高水平，但展望不容乐观

“希腊退欧话题、也门危机和乌克兰冲突令投资意愿承压，令全球出口行业遭受重创，”他表示。

“出口经济料无法增强，但也不必悲观--出口经济仍然稳健，只是从IFO企业景气判断指数来看，还不足以创下新的成长纪录。”

本周公布的另一份调查显示，4月德国分析师和投资者信心出现去年10月以来首次恶化，因对于全球经济的担忧打压出口前景，并限制德国经济的进一步改善空间。

然而，其它近期数据和预期普遍表明经济向好。德国政府本周稍早将2015年经济成长预期上调至1.8%，因就业增加、更高薪资和低油价推动民间消费增长。

德国主要经济机构甚至更为乐观，预计今年德国经济将成长2.1%。

消费者信心飙升至13年半最高，民间消费、出口和工业产出均实现成长。