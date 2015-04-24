更新版 1-德国经济：企业景气创去年6月以来最高水平，但展望不容乐观

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
“希腊退欧话题、也门危机和乌克兰冲突令投资意愿承压，令全球出口行业遭受重创，”他表示。
“出口经济料无法增强，但也不必悲观--出口经济仍然稳健，只是从IFO企业景气判断指数来看，还不足以创下新的成长纪录。”
本周公布的另一份调查显示，4月德国分析师和投资者信心出现去年10月以来首次恶化，因对于全球经济的担忧打压出口前景，并限制德国经济的进一步改善空间。
然而，其它近期数据和预期普遍表明经济向好。德国政府本周稍早将2015年经济成长预期上调至1.8%，因就业增加、更高薪资和低油价推动民间消费增长。
德国主要经济机构甚至更为乐观，预计今年德国经济将成长2.1%。
消费者信心飙升至13年半最高，民间消费、出口和工业产出均实现成长。
IFO调查显示，制造业、建筑业和批发业有改善，但零售业景气变差。(完) (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 李春喜/艾茂林)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。