中国证券：证监会提高重大重组募集配套资金上限，加大并购融资力度

路透北京4月24日 - 为加大并购重组融资力度，提升资本市场服务实体经济能力，中国证监会对上市公司重大资产重组管理办法的部分条款进行修订，将募集配套资金占比的门槛由原本的不超过交易总金额的25%扩大至不超过拟购买资产交易价格的100%。

中国证监会新闻发言人张晓军在新闻例会上指出，根据新规定，上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金比例不超过拟购买资产价格的，一并由并购重组审核委予以审核，超过100%的，一并由发行审核委员会予以审核。

新规定还对配套资金的用途进行了厘清，除符合上市公司发行股份一般用途外，还可用于支付本次并购交易的现金对价；支付并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用；标的资产在建项目建设等。配套资金中用于补充流动资金的比例不超过总量的一半，并购重组方案中构成借壳的，该比例不超过三成。