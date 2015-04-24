中国证券：证监会提高重大重组募集配套资金上限，加大并购融资力度

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京4月24日 - 为加大并购重组融资力度，提升资本市场服务实体经济能力，中国证监会对上市公司重大资产重组管理办法的部分条款进行修订，将募集配套资金占比的门槛由原本的不超过交易总金额的25%扩大至不超过拟购买资产交易价格的100%。
中国证监会新闻发言人张晓军在新闻例会上指出，根据新规定，上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金比例不超过拟购买资产价格的，一并由并购重组审核委予以审核，超过100%的，一并由发行审核委员会予以审核。
新规定还对配套资金的用途进行了厘清，除符合上市公司发行股份一般用途外，还可用于支付本次并购交易的现金对价；支付并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用；标的资产在建项目建设等。配套资金中用于补充流动资金的比例不超过总量的一半，并购重组方案中构成借壳的，该比例不超过三成。
新规定发布后，以重组项目是否经证监会受理为分水岭。已经披露重组方案尚未受理的重组项目，上市公司要增加配套资金募资额，可重新履行董事会、股东大会程序来修改方案，不需重新锁定发行底价。若已被证监会受理的项目，上市公司若要增加配套资金的，视为新方案。（完） (发稿 张晓翀／林琦; 审校 曾祥进)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。