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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 17:23 BJT

中国证券：取消定增审批待证券法修订后落实，目前维持不变--证监会

路透北京4月24日 - 对于近期市场有关上市公司定向增发的审批将取消的传言，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，全国人大常委会正审议的证券法修订草案中，已有取消定向增发行政许可的内容。待证券法完成修订并正式实施后，证监会将制定发布有关规则予以落实。

他在新闻例会上表示，目前上市公司非公开发行股票仍按现行法律法规办理。

目前上市公司定向增发仍需证监会发审委审核。本次证券法修改主要是为配合推进股票发行注册制改革，首次公开发行（IPO）及再融资自然是其中的重要内容。（完） (发稿 张晓翀，撰写　林琦; 审校 黄凯)

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