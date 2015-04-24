中国证券：取消定增审批待证券法修订后落实，目前维持不变--证监会

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京4月24日 - 对于近期市场有关上市公司定向增发的审批将取消的传言，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，全国人大常委会正审议的证券法修订草案中，已有取消定向增发行政许可的内容。待证券法完成修订并正式实施后，证监会将制定发布有关规则予以落实。
他在新闻例会上表示，目前上市公司非公开发行股票仍按现行法律法规办理。
目前上市公司定向增发仍需证监会发审委审核。本次证券法修改主要是为配合推进股票发行注册制改革，首次公开发行（IPO）及再融资自然是其中的重要内容。（完） (发稿 张晓翀，撰写 林琦; 审校 黄凯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。