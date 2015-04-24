中国证券：取消定增审批待证券法修订后落实，目前维持不变--证监会

路透北京4月24日 - 对于近期市场有关上市公司定向增发的审批将取消的传言，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，全国人大常委会正审议的证券法修订草案中，已有取消定向增发行政许可的内容。待证券法完成修订并正式实施后，证监会将制定发布有关规则予以落实。

他在新闻例会上表示，目前上市公司非公开发行股票仍按现行法律法规办理。