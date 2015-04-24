更新版 1-台湾货币市场：短率稳在低位，存单到期少但拆出压力不减

* 存单到期少但拆出压力不减

* 发票量未例行增加，部分未续作 (更新拆款及央行发行存单数据)

记者 董永年

路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周五稳在低位。资金调度人士指出，虽然今日央行存单仅到期257亿台币，但银行拆出压力并未减轻。为降低旬底资金滥在帐上风险，拆出方频频关切票券商等需求方的状况。

交易人士表示，由于近期央行冲销隔夜资金态度偏向消极，纵然今日存单到期量小，理应银行将因周转金不足而调度保守，但今日接到是否需要拆款的询问电话也没减少。

〞连大型金融机构都打来要我拆，这过去很少见，应该本地银行都问过一圈了。〞一位票券商资金调度人士说。

另一银行资金调度人士则称，今日有拆出一些跨月资金，但缺口普遍不大。由于下周四既是月底也是旬底，接下来又有劳动节三天连假，虽有人担心若拆不出去，积数就累加四天。但研判在市场资金分配不均下，供需之间应可获致平衡。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，同上日；今日区间落在0.295-0.430%，上日在0.295-0.410%。一周拆款利率落在0.380%-0.430%，上日在0.380%-0.500%；两周拆款利率落在0.388%-0.460%，上日在0.390%-0.460%。

**发票意愿低迷**

短票方面，票券商表示，周五发票量并未例行地增加，有的连续作都不够，此令成交利率维持在相对低档。

展望下周，有票券商指出，由于过去曾有月底资金调度不及的经验，多已被训练落点要避开，因此下周发票量也不会增加，能够续发就已经不错了。

“昨日总成交量才353亿台币，今天也差不多，这较周四、五平均400-500亿的量少蛮多的。”大型票券商交易员说。

另一大型票券商交易员指出，银行月底为冲刺放款，催促企业不续发短票以空出贷款额度。在短票发行量变少下，短率下压的压力也变大。

30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.58-0.60%，大致同上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.587%，前日为0.590%，成交量74亿台币，前日为65亿。60天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.601%，上日在0.589%，成交量30亿台币，前日为16亿。

台湾央行周五公布，共发行266亿台币存单。与今日存单到期金额257亿台币相较，存单发行余额增9亿。

下周央行存单到期金额为19,736.6亿台币，到期情况分别为周一6,807.8亿、周二1,872.5亿、周三4,675.5亿、周四6,380.80亿。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为171亿台币，至周日累积超额准备为5,825亿台币、加计前期1%的超额准备为7,131亿台币。

**RP到期续作为主**

债市附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，今日仍是钱多券少，以续作为主。投信为确保券源，有些已跨至5月，因此下周月底效应料是风平浪静。

“投信已陆续跨月，因为券少，若是解约可能暂时没这么快回来。”一位证券商RP交易员说。

另一票券商交易员指出，今日仍是到期续作为主，感觉下周资金仍以宽松为主，因此不太需要调整利率来争取跨月资金。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数见0.55%；10天期以上公司债RP主要成交在0.63-0.64%，少数见0.65%，几持平于上日区间。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.45-0.515%，部分低见0.42%；公司债附买回利率成交区间落在0.48-0.55%，少数低见0.46%。