更新版 1-《中国债市每日综述》不堪供给重压现券弱势难改，关注地方债发行进程

* 现券延续弱势，新债招标不佳拖累

* 回购利率再降，IRS短端小幅回落

* 地方债发行推迟，但供给担忧不降反增 (新增货币市场收盘报价)

路透上海4月24日 - 在沉重的供给压力下，中国银行间市场周五现券收益率继续走高，IRS短端则因回购利率再降而小幅回落；今日三批利率债招标，除上午的国开债结果与二级接近外，国债和进出口行债的定位均偏高，二级市场因此弱势难改。

交易员并指出，原定周四招标的江苏地方债推迟发行，但市场对于上万亿地方债供给压力的担忧不降反增，在地方债发行“靴子”未最终落下前，债市面临的心理压力仍难消除。

“主要(口行)一级发的差，倍数也挺差，国开一周发两次，下周农发又要发两次，真是搞不懂，(新债供给)压力太大了，”上海一银行交易员称。

北京一银行交易员谈到，金融债供给提速一方面可能是降准后发行人认为目前的发行时机不错，另外在地方债大规模登场前抢发，以降低融资成本可能也是重要考量，这在一定程度上也加剧了后市的悲观预期。

今日利率债密集招标发行，上午国开四期债的招标情况尚可，而同时招标的20年国债以及下午的进出口行三期债结果均不理想。

前述上海的银行交易员还表示，在整体弱势的大环境下，市场的关注点更为集中在活跃券上，如目前的国开10年品种150210，其表现相对老券更为坚挺，目前150210和150205的利差已经超过20个基点(bp)。

剩余期限近10年的国开行150210券最新成交收益率 在3.8550%，上日尾盘为3.82%；剩余期限近10年的国开行150205券最新成交收益率 在4.09%，上日尾盘为3.9750%。

五年期国债期货主力合约TF1506 收报97.845元人民币，较上日结算价跌0.27%；10年期国债主力合约T1509 收报97.030元，较上日结算价跌0.25%。

**IPO提速，但难改宽松资金大势**

银行间市场周五流动性不改宽松之势，开盘价继续引导下主要回购利率继续下行，七天品种再创逾13个月新低；而新一轮IPO即将登场，新股发行步伐加快，但对宽松的资金局面暂难有明显影响。

交易员并指出，经济颓势延续下央行不断发力护航流动性，对于资金量价预期均相当乐观，IPO短期或对资金面有些许扰动，但并不会改变流动性大势。

“资金利率底部估计会持续较长时间，央行力压资金价格，也可能是为了配合新股发行，不能让流动性出问题。”东北一银行交易员称。

中国证监会周四称核准25家首发企业IPO，为本月内核准的第二批企业，并适当加大新股供给力度，由每月核发一批次增加到两批次。

北京一基金交易员则认为，虽然目前资金面异常宽松，但随着外汇占款降幅有所扩大，及IPO扰动不断加大，未来资金利率也可能面临一定的回升压力。

央行此前公布数据显示，今年3月全部金融机构外汇占款减少1,564亿元人民币，在上月转正后继续回到负增长。这是自2007年12月以来外汇占款月度变动的最低值。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为14,778.66亿元，较上日的15,029.64亿元稍降；其中，隔夜品种成交13,106.87亿元，上日为13,450.30亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7954 1.8690 -7.36 13,106.87

七天 2.4237 2.5051 -8.14 1,108.35

14天 3.0809 3.1362 -5.53 489.53

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.0300 1.0200 +1.00 --

七天 1.0000 0.5000 +50.00 --

14天 1.6100 1.8000 -19.00 --

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8900 1.9700 -8.00 --

七天 2.6000 2.5700 +3.00 --

14天 3.0900 3.2700 -18.00 --

Shibor

其中:隔夜 1.8510 1.9080 -5.70 --

七天 2.4880 2.5270 -3.90 --

三个月 4.2641 4.3431 -7.90 --