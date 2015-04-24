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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 17:55 BJT

表格：沪港通活跃股一览--4月24日

路透香港4月24日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             75.19                       81.78
 买入成交金额                   37.74                       44.22
 卖出成交金额                   37.45                       37.56
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国联通      266,376,297    116,028,058     382,404,355
 2                   中信证券      288,414,607     71,707,783     360,122,390
 3                   中国平安      193,032,368    158,994,460     352,026,828
 4                   华胜天成       22,171,596    296,831,956     319,003,552
 5                   贵州茅台      205,916,267    103,311,562     309,227,829
 6                   招商银行       72,863,908    207,088,130     279,952,038
 7                   中国一重       19,376,619    182,150,376     201,526,995
 8                   大秦铁路       52,506,564    114,981,761     167,488,325
 9                   中国石化       47,466,117    110,608,923     158,075,040
 10                  健康元        132,790,066      4,513,744     137,303,810
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 中国南车        402,784,540    177,409,676     580,194,216
 2                 汉能薄膜发电    304,771,960    126,439,820     431,211,780
 3                 中国北车        286,536,100     99,772,120     386,308,220
 4                 海通证券         62,381,640    268,732,200     331,113,840
 5                 中海集运        198,307,630    113,750,500     312,058,130
 6                 上海电气        174,267,540    125,429,400     299,696,940
 7                 洛阳钼业         79,617,600    125,097,250     204,714,850
 8                 国美电器         92,775,700     99,506,640     192,282,340
 9                 中国东方航空     97,725,460     57,333,780     155,059,240
 10                恒大地产         59,726,160     82,525,390     142,251,550
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)

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