表格：沪港通活跃股一览--4月24日

路透香港4月24日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 75.19 81.78 买入成交金额 37.74 44.22 卖出成交金额 37.45 37.56 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国联通 266,376,297 116,028,058 382,404,355 2 中信证券 288,414,607 71,707,783 360,122,390 3 中国平安 193,032,368 158,994,460 352,026,828 4 华胜天成 22,171,596 296,831,956 319,003,552 5 贵州茅台 205,916,267 103,311,562 309,227,829 6 招商银行 72,863,908 207,088,130 279,952,038 7 中国一重 19,376,619 182,150,376 201,526,995 8 大秦铁路 52,506,564 114,981,761 167,488,325 9 中国石化 47,466,117 110,608,923 158,075,040 10 健康元 132,790,066 4,513,744 137,303,810 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 中国南车 402,784,540 177,409,676 580,194,216 2 汉能薄膜发电 304,771,960 126,439,820 431,211,780 3 中国北车 286,536,100 99,772,120 386,308,220 4 海通证券 62,381,640 268,732,200 331,113,840 5 中海集运 198,307,630 113,750,500 312,058,130 6 上海电气 174,267,540 125,429,400 299,696,940 7 洛阳钼业 79,617,600 125,097,250 204,714,850 8 国美电器 92,775,700 99,506,640 192,282,340 9 中国东方航空 97,725,460 57,333,780 155,059,240 10 恒大地产 59,726,160 82,525,390 142,251,550 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 曾祥进)