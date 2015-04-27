重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(4月20日-4月24日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周累计小升0.05%，市场陷入震荡缺乏方向指引。中国年内二次降准一度推升美元买兴，而油盘购汇亦推波助澜，但难言人民币将就此开启贬值通道。市场对人民币的贬值预期不复前期浓厚，本周离岸人民币价格持续强于在岸，CNH与CNY曲线走势的逆转反映境外人民币贬值预期明显消退。 。

公开市场操作: --中国央行继超预期力度降准之后，当周公开市场顺势暂停操作，在到期资金对冲下，当周连续第三周净回笼。分析人士认为，总量宽松背景下，逆回购短期操作意义大打折扣，资金面形势及预期均偏乐观，预计公开市场暂时维持空窗可能性较大。

他们并称，目前宏观经济基本面状况及未来资金利率走势将成为下一步央行货币政策调整的主要依据，虽然降准释放过万亿资金，但短期能否有效支持和服务实体经济需求仍存疑，而若经济改善依然乏力，未来包括定向等货币政策创新工具在内的更多宽松举措仍可期。

债市: --银行间市场现券收益率当周下探后持续反弹，央行超预期降准一度明显提振市场情绪，而且资金价格进一步跳水，周初买盘一度压过止盈卖盘，不过乐观情绪仍缺乏持续性，随后对于供给压力的担忧再次盖过流动性利好，江苏地方债的推迟发行，引发了金融债更为密集的发行，而上万亿地方债的“靴子”仍不知何时落下，债市的心理压力难消；此外，当周天威中票付息终现违约，不过暂时对信用债市场的直接冲击有限。

票据: --中国央行本次下调存款准备金率幅度超预期，资金价格大跌带动票据利率跳水。不过快速下行后票据市场观望气氛渐增，周五小幅反弹后走稳，最新成交在年息4.15%-4.20%附近。

交易员称，若无更多消息刺激，票据价格短期料以震荡盘整为主。不过从长期来看，未来货币政策很有可能继续放松，票据利率仍有下行空间。

股市: --当周沪综指 累计周升幅达2.48%，连续七周上涨。上周末出台的降准消息，引发股市周一巨量震荡。之后在源源不断增量资金推动下，股指连涨三天，不断刷新逾七年收盘高点纪录。周五大盘在新股发行提速消息影响下，出现调整，沪综指周五收报4,217.08点。