《图表新闻》OPEC原油过剩量接近每日200万桶，创至少10年来最高

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透伦敦4月24日 - 来自路透、主要预测和能源机构的数据显示，石油输出国组织(OPEC)成员国的石油日产量较需求高出近200万桶，创至少是10年来的最高过剩量。
路透数据显示，OPEC今年第一季度产油量为3,027万桶/日。据美国能源资料协会(EIA)预计，第二季度OPEC的产油量预计会更多，约为每日3,036万桶。
分析师表示，包括沙特、伊拉克、科威特和阿联酋在内的OPEC主要成员国在最近几个月增加了产量，试图在伊朗的经济制裁可能解除之前提高市场份额。
但对OPEC石油的需求远远低于其产量。包括OPEC和国际能源署(IEA)等主要机构表示，1-3月份对OPEC石油的需求平均仅为2,834万桶/日，预计4-6月份也仅会小幅增至2,837万桶/日。
这使第一季度和第二季度的OPEC原油过剩量分别达到每日193万桶和199万桶，创至少是10年以来的最高，这将会推动全球很多地方的石油库存升至纪录水准。
EIA数据显示，美国截止4月17日当周的原油库存为4.89亿桶，创纪录最高。
OPEC原油过剩量图表：link.reuters.com/tyv52w
美国原油库存图表：link.reuters.com/seb64w (完) (编译 汪红英；审校 孙茉莉)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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