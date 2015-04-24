美国个股：苹果计划在2015年售出逾2,000万只Apple Watch--消息人士

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**零部件大订单**
上述供应链消息人士称，对于一些小部件，苹果通常与三家或更多的供应商合作，以确保在需求增加时能有稳定的供应。
一位消息人士称，一家这样的供应商就接到了在1-8月给1,565万只Apple Watch提供零部件的订单。
该消息人士拒绝透露该公司的供应在苹果总零部件订单中所占的份额，不过交易表明苹果可能以较预期生产量更高的数量下达了零部件订单。
消息人士称，Apple Watch的相对新颖和复杂性导致了各部分供应链出现了生产问题，但没有说是什么样的问题。
一位消息人士称，第一季之前，市场预测Apple Watch在2015年的出货量最高可达3,600万只。
“不过当第一季生产开始加快时，问题也浮现了，该预测被下调，”他说。该人还表示，自那时起生产已变得相对稳定。(完)
(编译 高琦/孙茉莉/王洋; 审校 艾茂林/于春红)
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