中国金融：上海自贸区分账核算系统新增三家金融机构，财务公司首入围

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京4月24日 - 一直由银行业唱主角的中国上海自贸区分账核算业务，迎来首家财务公司。中国央行上海总部周五公布，上海电气集团财务有限公司，南京银行上海分行，渤海银行上海分行的分账核算系统于4月24日通过验收。
这意味着，三家金融机构可以为自贸区内机构与金融同业、境外机构等主体开立自由贸易账户（FT账户），办理各类分账核算创新业务。
央行上海总部网站周五更新的《上海市金融机构分账核算单元通过中国人民银行上海总部系统接入验收名单》并显示，目前已有21家金融机构的分账核算通过验收。
央行上海总部周三宣布自贸区内的FT账户将启动外币服务功能，区内开通FT账户的金融机构可向区内及境外主体提供本外币一体化的自由贸易账户金融服务，为企业提供账户内本外币资金兑换提供便利和降低汇兑成本。这是央行推进资本项目可兑换、推动上海自贸区新一轮金融改革的重要举措。
2014年6月18日，央行上海总部正式启动FT账户试点工作，采取分账核算管理制度。央行通过分账核算系统时时监控资金流向与操作合规性。（完）
欲浏览详情，请点选央行上海总部网站：here
(发稿 李铮； 审校 黄凯)
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