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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 18:18 BJT

香港个股：秦港股份组合营投资曹妃甸港口等，总注册资本20亿元人民币

路透香港4月24日 - 中国码头营运商--秦皇岛港股份有限公司 周五宣布，与多名内地伙伴共同成立＂唐山港口投资＂，总注册资本20亿元人民币，公司将占56%权益。

秦港股份的声明称，合作方包括唐山港集团（占13%）、曹妃甸港集团（占13%）、唐山丰南建投（占6%）、唐山海亿达集团（占6%）及滦南实业（占6%）。

唐山港口投资的经营范围为港口、物流及铁路项目的投资、建设及运营管理。唐山港口投资拟为唐山曹妃甸五、六号港池，丰南港区以及汉曹铁路项目投资与开发的唯一主体。

秦港股份表示，作为京津冀协同发展国家战略的一个组成部份，预计曹妃甸区将兴建数项大型工程。这将会为曹妃甸区物流行业，特别是港口运输行业带来新的发展机遇。

秦港股份今天收升1.49%，报4.77港元。过去一个月累积升逾三成。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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