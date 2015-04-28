《焦点》中国经济稳增长任务显紧迫，宽松政策待多箭齐发

* 二季度宽松政策料火力全开

* 地方债置换料以“财政货币化”方式推进

* 实体经济稳增长政策性银行可当一大主力

作者 张金栋/李贺

路透上海/北京4月28日 - 今年已过近三分之一，首季增速创六年新低的中国经济稳增长任务愈显紧迫。上周以超预期力度降准打响本季度货币政策放松第一枪后，未来降息降准依然可期，而暂时受阻的地方债置换有望以“财政货币化”方式加快推进，同时向政策性银行注资并提供再贷款等工具亦是待发之箭。

“从增长、通胀、流动性情况看，二季度货币政策还是有放松的可能性和必要性，包括降准和降息。货币政策的几大工具运用的空间还是很大的。”中国银行国际金融研究所高级研究员周景彤指出。

他认为，中国经济目前面临下行压力，而且物价持续走低的情况下，实际利率是往上走的，再从外汇占款的变化等几个指标看，降息既有必要，也有可能。总的来说，降准降息在二季度都是有可能的。

澳新银行中国经济师周浩亦认为，今年还会降息一次，继续降准的可能性也不能排除，但是总的来说，降准的话还需要看整个经济数据的状况，资本流动的状况。

但对于降息降准两种工具选择，交通银行首席经济学家连平指出，相比较而言，可能降息方面有点顾虑，顾虑主要是美元可能要加息，若中国要降息，这有可能形成一个利率的反差，这会使人民币走弱，人民币有贬值的压力。

中国央行自4月20日起下调金融机构人民币存款准备金率一个百分点。另对农村金融机构等加大定向下调力度。至此，自去年11月起，中国央行并已两次降息，两次降准。

中国人民银行研究局局长陆磊此前指出，此次存款准备金下调旨在对冲外汇占款少增，释放商业银行可贷资金，同时提高货币乘数。

**地方债置换加快推进在望**

对于今年中国政府的另一项重大任务--地方债置换，近期开局不利，决策层亦正在设法加快推进。

原定23日招标的江苏省地方债延迟，外界猜测利率缺乏吸引力，机构认购热情有限或是主因。

有消息人士对路透透露，为了应对发债困难，财政部和央行基本达成了协议，推出的时间，以及推出的力度都会超过外界的想象。根据目前的信息，是央行可以直接购买商业银行的资产，而且是各类资产。

分析人士指出，之前商业银行信贷参与的大量地方平台融资，这部分信贷缺乏流动性，而且面临违约风险；如果通过置换成低利率的标准资产，再通过向央行质押并因此获得新的流动性，不但提高了银行资产周转率，也有利于缓解银行风险。

浦发银行金融市场部高级宏观分析师曹阳称，央行接受商业银行以地方债为抵押对于金融体系稳定和效率提升仍是有益的，这意味着商业银行仅承担低利率地方债的“过手方”，货币政策发挥了“准财政”功能。从商业银行角度，可以得到低成本的基础货币，同时在购买低收益地方债中本质上的“通道职能”并不会对资产端配置构成太大压力。

从地方政府而言，高成本、低久期的债务被低成本、长久期的置换将有助于提高债务的可持续性，降低金融风险。从央行来看，政策可信性提高，有助于稳定市场参与者预期；另一方面，央行资产负债表中的资产端将更为丰富，国债、地方债和更多信用抵押品将逐步取代目前占比高达80%的外汇资产，未来公开市场操作更趋灵活，以利率为主的价格型工具作用将提升。

中国财政部周二已发出通知，要求加快合理掌握债券发行时间，加快地方政府债券发行和安排。具体包括根据国务院确定的重点方面，优先用于保障性安居工程建设、普通公路建设发展、城市地下管网建设改造等重大公益性项目支出等。

今年地方政府债券发行规模大增，且全部转为自发自还模式。除“两会”报告中的6,000亿元人民币一般和专项债券外，还有已经下达的1万亿元地方存量债务置换债券额度。在江苏省推迟原定于上周四(23日)的地方债招标后，至今仍未有地方政府开始发债。

财政部长楼继伟在博鳌论坛期间并表示，未来将根据各地地方债置换发行情况，与人大沟通准备下一步置换。

**稳增长另一利器：政策性银行**

除了作用全局的货币政策，政策性银行定向发力亦有望成为稳增长的一大利器。此次降准后就有多位银行业人士表示，当下情况看，主要矛盾在融资端需求偏弱，如果要刺激企业有效需求，降准并非最有效手段。

周浩认为，政策性银行会成为未来政策发力的方向。通过政策性银行投放流动性的可能性，和可行性以及必要性也是在增加的。因为商业银行是顺周期的，不能逼商业银行机构去做他们认为不合理的事情，商业银行还得考虑股东的利益。政策性银行就承担了这种逆周期或者政策性的功能。

曹阳指出，随着国开行、进出口银行全面转型为政策性银行，货币政策料会出现“准财政”化的倾向，如类似去年PSL的基础货币提供规模会大幅上升，主要用以稳定国内基础设施投资、落实“一路一带”政策的贸易融资。

“解决新增投资问题，需要政策性银行再发力；首先，为政策性银行注资，增加了三家银行的信贷扩张能力；其次，央行还会通过PSL的方式，给国开行等资金，在压低货币市场利率的同时，也鼓励其给基建投资。”他称。

中国银行战略发展部副总经理宗良指出，三大政策银行会主要作用于稳增长，针对国家重点的项目和领域，从政策性角度给予合理投放，也对市场进行引导，有利于带动整个资金的投向。

连平亦强调，政策性银行承担着国家一些重要的任务，例如“一带一路”战略，有的需求是意想不到的，且这种需求不是因为稳增长而拼命的找项目放钱，而是根据建设项目，进行有目的性的流动性支持，和2008年大规模宽松措施完全不同。

中国国务院此前批复三大政策性银行的改革方案，中国国家开发银行首次明确为开发性金融机构，进出口银行要强化政策性职能定位，农发行亦要坚持以政策性业务为主体。