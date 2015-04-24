日本个股：索尼CEO平井一夫遭遇公司元老问难--消息人士

路透取得这封信函的一份复本。

Iba在1月时已发出一封类似的信件。最新这封信中并未直接要求平井一夫下台，但质疑他作为CEO的能力，并要求聘请更多工程师，减少董事会中的外部成员。

Iba、久多良木健及索尼皆拒绝置评。

消息人士指出，Iba等人虽然持有索尼股权，但可能还不到能够表决踢走平井一夫，或是召开股东会议。他们似乎也没有其他CEO人选。

但如果他们决定将诉求股东支持，他们可能会设法让机构股东服务(ISS)发难而顺势推舟。ISS建议投资人，如果日本企业的经营团队无法达成五年平均股东权益报酬率(ROE)至少5%，则以表决反对让他们留任。