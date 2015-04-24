日本个股：索尼CEO平井一夫遭遇公司元老问难--消息人士

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透取得这封信函的一份复本。
Iba在1月时已发出一封类似的信件。最新这封信中并未直接要求平井一夫下台，但质疑他作为CEO的能力，并要求聘请更多工程师，减少董事会中的外部成员。
Iba、久多良木健及索尼皆拒绝置评。
消息人士指出，Iba等人虽然持有索尼股权，但可能还不到能够表决踢走平井一夫，或是召开股东会议。他们似乎也没有其他CEO人选。
但如果他们决定将诉求股东支持，他们可能会设法让机构股东服务(ISS)发难而顺势推舟。ISS建议投资人，如果日本企业的经营团队无法达成五年平均股东权益报酬率(ROE)至少5%，则以表决反对让他们留任。
不过即使ISS对索尼提出负面建议，多数基金经理人预料也会不予理会，因为过去一年的重整努力，已经让索尼股价大涨90%。(完) (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 李春喜/孙茉莉)
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