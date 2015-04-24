版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 24日 星期五 19:14 BJT

欧元区经济：欧洲央行将继续支持具有偿债能力的希腊银行--总裁德拉吉

路透里加4月24日 - 欧洲央行总裁德拉吉周五称，希腊银行业可继续仰赖欧洲央行的紧急流动性援助(ELA)，只要他们有偿付能力及担保品。

“只要希腊银行业有偿付能力及担保品，将持续对其提供ELA，”德拉吉说。

“之前就已说过，鉴于当前情势不稳定、存款持续外流、当前的政治对话、近日主权债收益率到达2012年民间债务重组以来最高水准等问题，”他说。

“收益率越高，波动性就越大，担保品就益发受到减损。”(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐