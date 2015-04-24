欧元区经济：欧洲央行将继续支持具有偿债能力的希腊银行--总裁德拉吉

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透里加4月24日 - 欧洲央行总裁德拉吉周五称，希腊银行业可继续仰赖欧洲央行的紧急流动性援助(ELA)，只要他们有偿付能力及担保品。
“只要希腊银行业有偿付能力及担保品，将持续对其提供ELA，”德拉吉说。
“之前就已说过，鉴于当前情势不稳定、存款持续外流、当前的政治对话、近日主权债收益率到达2012年民间债务重组以来最高水准等问题，”他说。
“收益率越高，波动性就越大，担保品就益发受到减损。”(完)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。