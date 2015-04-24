希腊经济：财长称与欧元区的协商已取得进展

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透里加4月24日 - 希腊财长瓦鲁法基斯周五表示，过去几周和欧元区伙伴的协商已取得重大进展，但他对一些计划提出批评，包括债权人要求的止赎法令。
“我们同意很难有共识，但仍必须有结果且协议将很快会出现，因为这是我们唯一的选择。”瓦鲁法基斯说。
在基本预算盈余方面，他说：“现任政府不想重蹈前任政府的覆辙，去签下一个从宏观经济角度而言根本不可能实现的基本盈余。这是协商为何进展缓慢的原因。我们不会做出做不到的承诺。”(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。