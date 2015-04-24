希腊经济：财长称与欧元区的协商已取得进展

路透里加4月24日 - 希腊财长瓦鲁法基斯周五表示，过去几周和欧元区伙伴的协商已取得重大进展，但他对一些计划提出批评，包括债权人要求的止赎法令。

“我们同意很难有共识，但仍必须有结果且协议将很快会出现，因为这是我们唯一的选择。”瓦鲁法基斯说。