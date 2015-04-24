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货币新闻 | 2015年 4月 24日 星期五 19:30 BJT

希腊经济：财长称与欧元区的协商已取得进展

路透里加4月24日 - 希腊财长瓦鲁法基斯周五表示，过去几周和欧元区伙伴的协商已取得重大进展，但他对一些计划提出批评，包括债权人要求的止赎法令。

“我们同意很难有共识，但仍必须有结果且协议将很快会出现，因为这是我们唯一的选择。”瓦鲁法基斯说。

在基本预算盈余方面，他说：“现任政府不想重蹈前任政府的覆辙，去签下一个从宏观经济角度而言根本不可能实现的基本盈余。这是协商为何进展缓慢的原因。我们不会做出做不到的承诺。”(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)

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