香港金融：金管局称若汇控将总部迁回香港，对此持正面态度

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港4月24日 - 香港金管局发言人周五称，已知悉汇丰控股 审视是否应将总部迁出英国一事，并会与汇丰跟进；假如汇控将总部迁回香港，金管局持正面态度。
金管局发言人发出声明称，已知悉汇丰控股董事局要求检视哪个地方最适合汇控作为总部。金管局会与汇丰银行跟进这个研究。
＂汇丰是香港目前最大的银行，与香港有深厚的渊源。假如汇丰将总部迁回香港，金管局持正面态度。＂发言人表示。
汇丰香港上海滙丰银行1865年在香港开业，其后于90年代进行重组，成立汇丰控股，并迁册英国。
过去一直有汇控股东要求该行考虑将总部迁回亚洲，因为英国的赋税及成本较高。
＂董事局已要求管理层展开审视在目前新环境下，哪里最适合汇控作为总部。＂主席范智廉(Douglas Flint)周五表示。
＂这问题较复杂，目前要预期需时多久或结论是什么，仍言之尚早，但工作正进行中。＂他说。 （完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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