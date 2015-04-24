香港金融：金管局称若汇控将总部迁回香港，对此持正面态度

路透香港4月24日 - 香港金管局发言人周五称，已知悉汇丰控股 审视是否应将总部迁出英国一事，并会与汇丰跟进；假如汇控将总部迁回香港，金管局持正面态度。

金管局发言人发出声明称，已知悉汇丰控股董事局要求检视哪个地方最适合汇控作为总部。金管局会与汇丰银行跟进这个研究。

＂汇丰是香港目前最大的银行，与香港有深厚的渊源。假如汇丰将总部迁回香港，金管局持正面态度。＂发言人表示。

汇丰香港上海滙丰银行1865年在香港开业，其后于90年代进行重组，成立汇丰控股，并迁册英国。

过去一直有汇控股东要求该行考虑将总部迁回亚洲，因为英国的赋税及成本较高。

＂董事局已要求管理层展开审视在目前新环境下，哪里最适合汇控作为总部。＂主席范智廉(Douglas Flint)周五表示。