国际油市：亚洲380-cst燃料油船货贴水走阔，逼近一年低点

路透新加坡4月24日 - 亚洲380-cst燃料油船货贴水周五持续下滑， 连续第二日走阔至接近一年低点，受强大卖压所压抑。 路透数据显示，380-cst燃料油船货贴水下滑0.96美元，价差为逾一 周以来最阔，至每桶较新加坡现货报价低3.30美元。 有三笔380-cst船货达成交易，其中两笔以每吨低于新加坡报价3.40- 3.90美元的竞争性贴水成交。 180-cst燃料油6/7月间价差周五触及每吨4.75美元。路透数据显示， 这是自2012年以来的季节性高点。 始于4月中的这波估值涨势并没有明确的原因，不过交易商预期，根 据帐面估值，燃料油市场料于6月走强。 现货交易方面，有四笔交易回报。 BP向兴隆购买2万吨380-cst燃料油，每吨价格356美元，船期为5月9- 13日。 嘉吉向摩科瑞购买2万吨380-cst燃料油，每吨价格较5月下半月新加 坡现货平均报价贴水3美元，船期为5月20-24日。 BP向兴隆购买2万吨380-cst燃料油，每吨价格356.50美元，船期为5 月14-18日。 壳牌石油向摩科瑞购买2万吨180-cst燃料油，每吨价格较新加坡现货 报价贴水1.50美元，船期为5月9-13日。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)