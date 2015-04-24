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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 19:38 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油船货贴水走阔，逼近一年低点

路透新加坡4月24日 - 亚洲380-cst燃料油船货贴水周五持续下滑，
连续第二日走阔至接近一年低点，受强大卖压所压抑。
    
    路透数据显示，380-cst燃料油船货贴水下滑0.96美元，价差为逾一
周以来最阔，至每桶较新加坡现货报价低3.30美元。
    
    有三笔380-cst船货达成交易，其中两笔以每吨低于新加坡报价3.40-
3.90美元的竞争性贴水成交。
    
    180-cst燃料油6/7月间价差周五触及每吨4.75美元。路透数据显示，
这是自2012年以来的季节性高点。
    
    始于4月中的这波估值涨势并没有明确的原因，不过交易商预期，根
据帐面估值，燃料油市场料于6月走强。
    
    现货交易方面，有四笔交易回报。
    
    BP向兴隆购买2万吨380-cst燃料油，每吨价格356美元，船期为5月9-
13日。
    
    嘉吉向摩科瑞购买2万吨380-cst燃料油，每吨价格较5月下半月新加
坡现货平均报价贴水3美元，船期为5月20-24日。
    
    BP向兴隆购买2万吨380-cst燃料油，每吨价格356.50美元，船期为5
月14-18日。
    
    壳牌石油向摩科瑞购买2万吨180-cst燃料油，每吨价格较新加坡现货
报价贴水1.50美元，船期为5月9-13日。(完)
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
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ROD-CMN]
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    产油国官方售价英文原文      

 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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